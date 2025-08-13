Werbung ausblenden
Quartalsbericht veröffentlicht

Ströer enttäuscht im zweiten Quartal - Prognose steht dennoch 'grundsätzlich'

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer steht trotz eines schwächer als erwartet ausgefallenen zweiten Quartals weiter zu den Zielen für das laufende Jahr. "Insgesamt sind wir zuversichtlich und bestätigen grundsätzlich unsere Prognose für das Gesamtjahr", teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal in Köln mit. Wegen eines entgegen den ursprünglichen Erwartungen verhaltenen Sommergeschäfts liege beim Erreichen des Ziels jetzt ein etwas stärkeres Gewicht auf der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal.

In den drei Monaten bis Ende Juni ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr überraschend um etwas mehr als ein Prozent auf knapp 505 Millionen Euro zurück. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) enttäuschte mit einem Rückgang um fast vier Prozent auf 148,9 Millionen Euro ebenfalls./zb/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ströer
M
MDAX
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Warten auf US-Inflationsdaten
Europas Börsen wenig verändertgestern, 12:08 Uhr · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Prognose bleibt
Zulieferer Norma Group verdient mehr als erwartetgestern, 07:04 Uhr · dpa-AFX
Zulieferer Norma Group verdient mehr als erwartet
Quartalszahlen
RTL bestätigt nach schwierigem Halbjahr Prognose - Aktie gefragt08. Aug. · dpa-AFX
RTL bestätigt nach schwierigem Halbjahr Prognose - Aktie gefragt
Versicherungskonzern
Allianz verbucht Rekordgewinn - Aktie springt an Dax-Spitze07. Aug. · dpa-AFX
Allianz verbucht Rekordgewinn - Aktie springt an Dax-Spitze
Bei Prognose optimistischer
Siemens Energy kontert US-Zölle06. Aug. · Reuters
Siemens Energy kontert US-Zölle
Weitere Artikel
Werbung ausblenden