EQS-DD: RM Rheiner Management AG: Dr. Georg Issels, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.08.2025 / 15:13 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Georg
|Nachname(n):
|Issels
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|RM Rheiner Management AG
b) LEI
|5299006AGYSREZKZIL29
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007018707
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|32,40 EUR
|356.400,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|32,4000 EUR
|356.400,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|11.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RM Rheiner Management AG
|Friesenstraße 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.rheiner-management.de
