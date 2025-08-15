Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: tmc Content Group AG: Gewinnwarnung für das 1. Halbjahr 2025

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
VIDINEXT AG: tmc Content Group AG: Gewinnwarnung für das 1. Halbjahr 2025

15.08.2025 / 09:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die tmc Content Group AG hat bei der Erstellung des Halbjahresberichts 2025 zusammen mit der Revisionsstelle festgestellt, dass sie für das 1. Halbjahr einen Verlust von ca. EUR 0,6 Mio. ausweisen muss, dies als Folge eines Rückgangs der Einnahmen aus traditionellen Medienkanälen infolge einer Marktschrumpfung und veränderter Verbraucherpräferenzen, verstärkt durch Restrukturierungskosten.

Kontakt:

E-mail: info@contentgroup.ch

tmc Content Group AG

Poststrasse 24

P.O. Box 1546

CH-6300 Zug

Switzerland

Tel: +41 41 766 25 30

Ende der Insiderinformation

15.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VIDINEXT AG
Poststrasse 24
6300 Zug
Schweiz
Telefon:+41-41-7662530
E-Mail:info@contentgroup.ch
Internet:http://www.contentgroup.ch
ISIN:CH0557519201
WKN:A2QQQU
Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt
EQS News ID:2184374
Ende der MitteilungEQS News-Service

2184374 15.08.2025 CET/CEST

TMC Content Group
