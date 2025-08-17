Trump: 'Große Fortschritte in Sachen Russland'
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska spricht US-Präsident Donald Trump von "großen Fortschritten". Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump in Großbuchstaben: "Große Fortschritte in Sachen Russland. Bleiben Sie dran!", schrieb Trump. Was genau er damit meinte, blieb zunächst unklar./ngu/DP/he
