Meloni sieht Chancen auf Dialog

dpa-AFX · Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich vor Beginn der Gespräche zum Ukraine-Krieg in Washington vorsichtig optimistisch geäußert. Die Regierungschefin aus Rom sagte: "Nach dreieinhalb Jahren, in denen Russland keinerlei Anzeichen für einen Dialog gezeigt und von Kiew die Kapitulation gefordert hat, gibt es endlich Hoffnung auf einen Dialog."

Meloni sprach von einem wichtigen Tag. Es gebe jedoch keine einfachen Lösungen. "Ich denke, wir müssen alle möglichen Lösungen prüfen, um Frieden und Sicherheit für unsere Nationen zu gewährleisten." Die italienische Ministerpräsidentin ist wie andere europäische Regierungschefs eigens für die Begegnung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in die US-Hauptstadt gereist./cs/DP/nas

