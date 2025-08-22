Werbung ausblenden
Konjunktur

Deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Gorodenkoff/Shutterstock.com

Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank zum Vorquartal um 0,3 Prozent statt um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Ökonomen hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

