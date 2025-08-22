Konjunktur
Deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Gorodenkoff/Shutterstock.com
Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank zum Vorquartal um 0,3 Prozent statt um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Ökonomen hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.
onvista Premium-Artikel
US-Präsident legt Deals offenSo kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmengestern, 15:35 Uhr · onvista
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Das könnte dich auch interessieren
Weniger HürdenBundesfinanzministerium will private Investitionen erleichtern15. Aug. · dpa-AFX
Wegen EU-AutozöllenChina prüft EU-Milchprodukte länger18. Aug. · dpa-AFX
Deutsche BIP-Daten erwartet - Schwache Wirtschaft und Spardruckheute, 05:49 Uhr · dpa-AFX
Treffen zum UkrainekriegTrumps Gipfel mit Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigunge16. Aug. · dpa-AFX
Laut UmfrageWachstum der US-Wirtschaft legt zu - Industriekonjunktur zieht angestern, 16:14 Uhr · Reuters