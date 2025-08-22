Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank zum Vorquartal um 0,3 Prozent statt um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Ökonomen hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.