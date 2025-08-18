UN-Chef: Ukraine-Frieden muss im Einklang mit Völkerrecht stehen
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres verfolgt das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj "sehr aufmerksam". Es brauche einen "gerechten, umfassenden und nachhaltigen Frieden" in der Ukraine, der die international anerkannten Grenzen des Landes respektiere und im Einklang mit dem Völkerrecht stehe, ließ Guterres über seinen Sprecher Stéphane Dujarric in New York mitteilen. "Wir sind nach wie vor zutiefst besorgt über die anhaltenden tödlichen russischen Angriffe in der gesamten Ukraine", hieß es weiter./scb/DP/he
onvista Premium-Artikel
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP 2/Schwierige Abwägungen: Deutsche Soldaten in der Ukraine?heute, 14:51 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: USA: Russland akzeptiert Sicherheitsgarantien für Ukrainegestern, 17:49 Uhr · dpa-AFX
USA: Russland akzeptiert Sicherheitsgarantien für Ukrainegestern, 17:05 Uhr · dpa-AFX
Außenminister Wadephul: Truppen in der Ukraine würden uns überfordernheute, 11:31 Uhr · dpa-AFX
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Ukraine-Gipfel von Trump und Putinheute, 05:34 Uhr · dpa-AFX