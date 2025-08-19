AKTIE IM FOKUS: Stratec legen deutlich zu und könnten Abwärtstrend brechen
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine bestätigte Jahresprognose hat die Papiere von Stratec am Dienstag im vorbörslichen Handel angetrieben. Auf Tradegate belief sich das Plus auf 4,4 Prozent zum Xetra-Schluss. Der Diagnostikkonzern sieht sich trotz eines Umsatz- und Ergebnisrückgangs im zweiten Quartal auf dem Weg zu seinen Jahreszielen.
Mit Blick auf das erste Halbjahr sagte ein Händler, die Zahlen deckten sich mit den Erwartungen. Im Xetra-Handel könnten die Stratec-Aktien nun ihre seit Ende Juli dauernde Schwächephase versuchen hinter sich zu lassen. In der vergangenen Woche hatten sie den tiefsten Stand seit Ende Juni markiert./ajx/jha/
