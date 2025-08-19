Eurobattery Minerals veröffentlicht den Q2-Bericht für 2025 gleichzeitig mit dem Beginn der Arbeiten am San Juan Tungsten Project



Stockholm, 19. August 2025– Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder „das Unternehmen“) hat heute seinen Zwischenbericht für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen tut dies eine Woche nach dem Beginn der Erschließungsarbeiten in der Mine San Juan im spanischen Galizien.

„In einer Zeit geopolitischer Unsicherheit ist die Sicherung der Unabhängigkeit Europas bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen wichtiger denn je. Das Wolframprojekt San Juan in Galicien stellt einen strategischen Schritt in Richtung dieses Ziels dar: eine europäische Mine zur Versorgung des europäischen Marktes.

Wir sind stolz darauf, dieses Projekt in einer Region mit einer langen Bergbautradition zu entwickeln, mit der Unterstützung lokaler und regionaler Interessengruppen und einem Team herausragender Bergbauexperten. „Mit den Projekten San Juan und Hautalampi legen wir den Grundstein für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Mineralienversorgung der europäischen Industrie und für die Sicherheit in Europa“, kommentiert Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Strategische und operative Höhepunkte im 2.Quartal 2025

Neue Explorationsgenehmigungen: Im Mai sicherte sich die finnische Tochtergesellschaft von Eurobattery Minerals Explorationsgenehmigungen für Hietajärvi und Saramäki in Ostfinnland. Die Genehmigungen decken kupfer-, kobalt-, nickel- und goldreiche Gebiete ab, stärken die Projektpipeline des Unternehmens und unterstützen die strategische Autonomie Europas bei der verantwortungsvollen Beschaffung kritischer Rohstoffe.

Zusammenarbeit mit Terrafame: Ebenfalls im Mai unterzeichneten FinnCobalt Oy und Terrafame Ltd eine unverbindliche Absichtserklärung zur Evaluierung der Raffination von Nickel-Kobalt-Konzentrat aus dem Hautalampi-Projekt in den Anlagen von Terrafame. Diese potenzielle Zusammenarbeit stärkt die nachgelagerte Wertschöpfungskette und unterstützt die Produktion von kohlenstoffarmem Batteriematerial für die europäische Elektrofahrzeugindustrie.

Bauleitplanung genehmigt und ratifiziert: Am 26. Mai erhielt der Bebauungsplan für das Hautalampi-Projekt die endgültige Genehmigung des Stadtverwaltungs von Outokumpu. Da es keine Einsprüche gab, erlangte der Plan im Juli Rechtskraft. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, der das Projektrisiko verringert und die starke Unterstützung der Bevölkerung für eine nachhaltige Bergbauentwicklung zeigt.

Finanzielle Schlüsselzahlen für das 2.Quartal 2025

Der Nettoumsatz belief sich auf TSEK 0 (2. Quartal 2024: TSEK 0).

Das Betriebsergebnis nach Finanzposten betrug TSEK -8.366 (2. Quartal 2024: TSEK -10.259).

Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,10 (2. Quartal 2024: SEK -0,26).

Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,08 (2. Quartal 2024: SEK -0,20).

Der Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit belief sich auf TSEK -10,250 (2. Quartal 2024: TSEK -6.867).

Wichtige Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Am 1. Juli 2025 reichte Eurobattery Minerals ein aktualisiertes Paket für den Antrag auf eine Umweltgenehmigung (EPA) ein. Dieses Paket umfasste Wassermodellierung, Auslaugungsbewertungen, Abfallmanagement und die Natura 2000-Bewertung und gewährleistet so die Einhaltung der finnischen Umwelt- und Wassergesetze.

Im Juli unterzeichnete Eurobattery Minerals eine wichtige Investitionsvereinbarung mit Tungsten San Juan S.L. zum Erwerb einer 51-prozentigen Mehrheitsbeteiligung am vollständig genehmigten Wolframprojekt San Juan im spanischen Galizien. Mit der Investition von 1,5 Millionen Euro werden der Bau einer Pilotverarbeitungsanlage und die Aufnahme des Bergbaubetriebs finanziert. Das Projekt soll im zweiten Halbjahr 2026 einen positiven Cashflow generieren und es liegt bereits eine Absichtserklärung für eine Abnahmevereinbarung mit der Wolfram Bergbau und Hütten AG, einem Teil der Sandvik-Gruppe, vor.

Am 14. Juli 2025 schlug Eurobattery Minerals eine Bezugsrechtsemission in Höhe von 78,5 Millionen SEK vor, um u.a. eine strategische Investition in Tungsten San Juan S.L. zu unterstützen und einen Anteil von 51 % an der spanischen Wolframmine San Juan zu erwerben. Die Mittel werden auch Bohrungen, Anlagenmodernisierungen und die Entwicklung des Hautalampi-Projekts des Unternehmens in Finnland unterstützen.

Am 21. Juli ernannte Eurobattery Minerals Agne Ahlenius zum Geschäftsführer des Wolframprojekts San Juan in Galizien. Ahlenius, ehemaliger CEO der Wolframmine Barruecopardo, bringt über 35 Jahre Erfahrung im internationalen Bergbau und eine starke Erfolgsbilanz in den Bereichen nachhaltiger Betrieb, behördliche Zusammenarbeit und gesellschaftliches Engagement mit. Von seiner Führung wird erwartet, dass sie eine verantwortungsvolle und erfolgreiche Entwicklung des Projekts sicherstellt, die mit den strategischen Zielen Europas im Hinblick auf industrielle Widerstandsfähigkeit und kritische Rohstoffe im Einklang steht.

Im August begann die spanische Tochtergesellschaft von Eurobattery Minerals, Tungsten San Juan S.L., mit den Arbeiten im Tagebau des Wolframprojekts San Juan in Galizien, Spanien. Dies markierte den ersten Schritt zur geplanten Produktion im vierten Quartal 2026.

Detaillierte Finanzinformationen

Der Bericht für das 2. Quartal 2025 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

Die Veröffentlichung dieser Informationen ist gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung für Eurobattery Minerals verpflichtend. Die Informationen wurden am 19.08.2025 um 15:00 MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 604 22 55

E-mail: info@augment.se

