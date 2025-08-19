Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Steuererhöhungen

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Steuererhöhungen:

"So wie die Koalition derzeit haushaltet, führt an einer Stärkung der Einnahmeseite kein Weg vorbei. (.) Zwar erinnerte Klingbeil im "Sommerinterview" des ZDF auch an Kürzungspläne der Regierung. Er stellte sogar die Frage, wo die sozialen Sicherungssysteme zu reformieren seien - die wohl größte Herausforderung für den Staatshaushalt, der allerdings durch zusätzliche Lasten für die Rentenversicherung erst einmal in die falsche Richtung "reformiert" wurde. Nicht nur die Außen-, auch die Innenpolitik verlangt klare, neue Prioritäten, die nicht die der vergangenen zwanzig Jahre sein können. (.) Klingbeil muss sich noch immer vom Denkzettel befreien, den er bei seiner Wahl zum Parteivorsitzenden erhalten hatte. Er wählt dafür den Umverteilungskurs, nicht Wirtschaftskompetenz."/yyzz/DP/nas

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden