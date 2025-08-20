EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG

1. Angaben zum Emittenten Name: Gerresheimer AG Straße, Hausnr.: Peter-Müller-Str. 3 PLZ: 40468 Ort: Düsseldorf

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299006GD4UWSYZOKC28

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Florian Schuhbauer

Geburtsdatum: 24.04.1975

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

AOC Gecko S.à r.l.



5. Datum der Schwellenberührung: 15.08.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 5,31 % 1,88 % 7,19 % 34540000 letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A0LD6E6 0 1832594 0,00 % 5,31 % Summe 1832594 5,31 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Call-Optionen 18.12.2026 Jederzeit Barausgleich 150000 0,43 % Call-Optionen 17.12.2027 17.12.2027 Barausgleich 200000 0,58 % Put-Optionen 17.12.2027 17.12.2027 Barausgleich 200000 0,58 % Call-Optionen 18.06.2027 18.06.2027 Barausgleich 240000 0,69 % Put-Optionen 18.06.2027 18.06.2027 Barausgleich 240000 0,69 % Call-Optionen 18.06.2027 18.06.2027 Barausgleich 60000 0,17 % Put-Optionen 18.06.2027 18.06.2027 Barausgleich 60000 0,17 % Summe 650000 1,88 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Florian Schuhbauer % % % Active Ownership Advisors GmbH % % % Active Ownership Group Ltd. % % % Active Ownership Capital S.à r.l. % % % Active Ownership Fund SICAV SIF SCS % % % AOC Gecko S.à r.l. 5,31 % % 7,19 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Zu Ziffer 7.b.2: Die Put- und Call-Optionen in Höhe von jeweils 0,58%, 0,69% bzw. 0,17% wurden nicht zusammengerechnet, da sie mit einer Collar-Struktur zusammenhängen, bei der die AOC Gecko S.à r.l. nur max. 1,45% der Stimmrechte erwerben kann.

Datum

19.08.2025

