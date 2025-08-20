Werbung ausblenden

Original-Research: Bastei Lübbe AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG

20.08.2025 / 12:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG

     Unternehmen:               Bastei Lübbe AG
     ISIN:                      DE000A1X3YY0

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.08.2025
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Überzeugender Buch-Wert - Community-getriebene Imprints und Digitalisierung
treiben Erfolg

Die Bastei Lübbe AG ist einer der führenden Publikumsverlage in Deutschland.
Das Unternehmen ist in den Segmenten Belletristik, Sachbuch und Hörbuch
aktiv und hat sich in den vergangenen Jahren strategisch neu positioniert -
mit einer klaren Wachstumsfokussierung auf digitale Erlösmodelle und
community-getriebene Imprints.

Der deutsche Buchmarkt ist trotz struktureller Herausforderungen wie
sinkender Titelvielfalt, verändertem Konsumverhalten und wachsendem
Wettbewerbsdruck durch digitale Plattformen in den vergangenen Jahren vor
allem durch Preiseffekte leicht gewachsen. Auch wenn mittelfristig von einer
leicht rückläufigen Marktentwicklung auszugehen ist, sollten insbesondere
die Segmente Young und New Adult (14 bis 29 Jahre) sowie das Hörbuchgeschäft
weiterhin Wachstumsimpulse liefern.

Trotz der Möglichkeit des Selfpublishing bleiben klassische Verlage wie
Bastei Lübbe ein entscheidender Faktor im Buchmarkt, da sie professionelle
Lektoratsarbeit, crossmediale Sichtbarkeit und internationale Vermarktung
aus einer Hand bieten. Bastei Lübbe wächst dabei seit Jahren deutlich
schneller als der Gesamtmarkt (CAGR 2020-2024 7,1% vs. 2,3% Gesamtmarkt).
Diese Outperformance beruht u.E. auf drei zentralen Wettbewerbsvorteilen:

  * Starke Stellung in der Belletristik durch community-getriebene Imprints:
    Mit dreimal so vielen Bestsellern wie der nächstplatzierte Verlag sowie
    mehrfachen Auszeichnungen (u.a. BookTok Verlag und Buch des Jahres 2024)
    kann Bastei Lübbe insbesondere mit LYX in diesem Segment als Marktführer
    gelten.

  * Kontinuierliche Innovation - analog und digital, etwa durch das
    LYX-Festival, gezieltes Socialmedia-Marketing oder den frühzeitigen
    Fokus auf Streaming-Angebote bei Hörbüchern.

  * Weltweit erfolgreiche Bestsellerautoren wie Ken Follett, Dan Brown oder
    Rebecca Gablé, die für starke Einzeljahre sorgen und hohe mediale
    Aufmerksamkeit sichern.


Entsprechend erwarten wir, dass Bastei Lübbe seine Marktposition weiter
ausbaut und prognostizieren bis 2027 ein durchschnittliches Umsatzwachstum
von rund 4,7% p.a. Im aktuellen Geschäftsjahr wird dies vor allem von
mehreren Bestseller-Veröffentlichungen getragen, die vorübergehend die Marge
drücken. Mittelfristig erwarten wir jedoch einen steigenden Umsatzanteil im
Community- und Digitalgeschäft und daher ein weiter steigendes Ertragsprofil
mit EBIT-Margen von knapp unter 15% bis 2027. Allerdings ist die
Ertragskraft auch auf dem aktuellen Niveau mit einem ROCE von 24% für das
laufende Geschäftsjahr exzellent und ein Ausdruck der Wettbewerbsqualität
des Unternehmens.

Fazit: Mit einer starken Marktstellung und dem innovationsgetriebenen
Wachstum im Digital- und Community-Segment sehen wir Bastei Lübbe
strategisch sehr gut positioniert. Obwohl sich die Aktie im Zuge der starken
Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr positiv entwickelt
hat, erachten wir die aktuelle Bewertung mit einem KGV von 12,1 im Hinblick
auf die hohe Wettbewerbsqualität als nicht anspruchsvoll. Wir nehmen die
Coverage daher mit einem 'Kaufen'-Rating und einem Kursziel von 15,00 EUR
auf.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b4189c68fd1912cb2364adc6581eb038

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

