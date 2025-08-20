Werbung ausblenden

SAF-Holland verlängert Vertrag von Chef Geis bis Ende Juni 2031

dpa-AFX · Uhr

BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland verlängert den Vertrag seines Vorstandschefs Alexander Geis vorzeitig. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, den ursprünglich bis Ende Juni laufenden Vertrag um fünf Jahre bis Ende Juni 2031 auszudehnen, teilte das SDax -Unternehmen am Mittwoch überraschend in Bessenbach mit.

Die Vertragsverlängerung solle sicherstellen, "dass das Unternehmen auch in den kommenden Jahren konsequent an der Umsetzung der Unternehmensstrategie drive2030 arbeitet und die Weichen für nachhaltigen Erfolg stellt", hieß es in der Mitteilung weiter. Geis führt das Unternehmen bereits seit März 2019. An der Börse gab die Aktie in einem schwachen Umfeld um knapp ein Prozent nach./tav/jha/

