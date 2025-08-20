Warschau: In Polen abgestürzte Drohne stammt aus Russland
dpa-AFX · Uhr
WARSCHAU (dpa-AFX) - Bei einem in Polen auf einem Maisfeld abgestürzten Flugobjekt handelt es sich nach Angaben der Regierung in Warschau um eine russische Drohne. Man habe es mit einer Provokation Russlands zu tun, sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz./dhe/DP/nas
