AJet auf Expansionskurs in Europa

Nach einer umfassenden Markentransformation erweitert AJet, die Tochtergesellschaft von Turkish Airlines, ihr Streckennetz auf 34 Länder und 99 Destinationen und bietet für Buchungen vom 20. bis 22. August 2025 Sondertarife ab 9 € auf ausgewählten Strecken in Europa an.

Istanbul, Türkei – AJet, die schnell wachsende Fluggesellschaft der Türkei, setzt ihre rasante internationale Expansion mit einer geschärften Marke, einem digitalen Kundenerlebnis und einem erweiterten Streckennetz fort, das 34 Länder und 99 Ziele in Europa, der Türkei und darüber hinaus umfasst.

AJet kann auf 15 Jahre operatives Know-how und ein nahtloses, umfassendes Rebranding zurückblicken. Die Fluggesellschaft stärkt ihre Präsenz in ganz Europa und verbindet den Kontinent mit Asien durch wettbewerbsfähige Preise und einen zuverlässigen Betrieb.

Mehr als ein neuer Name

Die Markentransformation von AJet beschränkt sich nicht nur auf den neuen Namen. Die Fluggesellschaft hat das Reiseerlebnis für Millionen von Passagieren vereinfacht. Die Tochtergesellschaft von Turkish Airlines verfügt über ein solides operatives Rückgrat und bietet preisbewussten Reisenden und Familien in der gesamten Region ein flexibles, wertorientiertes Angebot.

Im Rahmen der Umstellung wurden die Daten von Millionen von Fluggästen migriert und eine Flotte von etwa 100 Flugzeugen angepasst – ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs.

Seit ihrem Neustart im Jahr 2024 hat die türkische Fluggesellschaft 33 Millionen Passagiere befördert und ihr Streckennetz auf 99 Ziele in 34 Ländern erweitert. AJet hat neue europäische Gateways hinzugefügt, das Streckennetz in der gesamten Türkei erweitert und unterstreicht damit seine auf Reichweite und Zuverlässigkeit ausgerichtete Strategie. Diese Dynamik wurde von der Branche anerkannt: Die Fluggesellschaft erhielt die Auszeichnung „Vier-Sterne-Billigfluggesellschaft (2024)“ für das Passagiererlebnis und wurde zudem mit dem TCXA25 Accessibility Award (2025) für die Förderung einer inklusiven, durchgängigen digitalen Benutzerfreundlichkeit geehrt.

Verbindet Europa und Asien

AJet liegt an der Schnittstelle der Kontinente und bietet ein wachsendes Flugangebot, das europäische Hauptstädte und regionale Städte mit den wichtigsten Drehkreuzen’ und beliebten Urlaubszielen der Türkei verbindet.

Um noch mehr Reisende dafür zu begeistern, das Streckennetz von AJet zu entdecken, bietet AJet für Buchungen vom 20. bis 22. August 2025 Sondertarife ab 9 € für Flüge in Städte wie Berlin, Wien, Amsterdam und London mit Start in Europa an. Die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt, und es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Damit unterstreicht AJet das Engagement für erschwingliches Reisen und demonstriert gleichzeitig die erweiterte europäische Präsenz der Fluggesellschaft.

Über AJet

AJet ist die jüngste Billigfluggesellschaft der Türkei und Tochtergesellschaft von Turkish Airlines. Mit einem vereinfachten, digital ausgerichteten Angebot konnte AJet 2024 neu starten und verbindet seitdem Europa mit der Türkei und Asien. Das Streckennetz umfasst 34 Länder und 99 Destinationen. Die Fluggesellschaft hat seit ihrer Gründung 33 Millionen Passagiere befördert und wurde als „Vier-Sterne-Billigfluggesellschaft (2024)“ für das Passagiererlebnis und dem TCXA25 Accessibility Award (2025) ausgezeichnet. AJet betreibt eine Flotte von etwa 100 Flugzeugen und expandiert kontinuierlich an wichtigen europäischen Flughäfen. Weitere Informationen über AJet finden Sie unter www.ajet.com.

