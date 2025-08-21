Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 21.08.2025

Deutscher Aktienmarkt bleibt ohne klare Richtung

onvista · Uhr
Quelle: Maurice NORBERT/Shutterstock.com

Der Dax bleibt in der laufenden Woche ohne klaren Trend. Nach den Verlusten am Vortag signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex am Donnerstag eine Stunde vor Handelsbeginn mit 24.278 Punkten fast exakt auf dem Niveau des Xetra-Schlusskurses vom Mittwoch. 

Die US-Technologiewerte haben ihre Korrektur im US-Handel tags zuvor zwar ausgeweitet. Der Nasdaq 100 dämmte seine Verluste allerdings im Handelsverlauf deutlich ein - auch noch nach dem europäischen Handelsende.

USA: Dow Jones stabil, Nasdaq mit Verlusten

US-Marktbeobachter sprachen von einer Konsolidierung, nachdem der überwiegend mit Techwerten bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 seinen Anfang August gestarteten Erholungslauf vor einer Woche mit einem Rekordhoch gekrönt hatte.

Der hauptsächlich aus Standardwerten zusammengesetzte Dow Jones Industrial zeigte sich nach einem Rekordhoch am Vortag und darauf folgenden Gewinnmitnahmen weiter stabil. Mit einem minimalen Plus auf 44.938 Punkte ging er aus dem Tag.

Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple

Insgesamt herrscht unter den Anlegern nach wie vor Zurückhaltung. Sie warten auf Lösungen im Ukraine-Krieg und auf Signale zur US-Geldpolitik aus Jackson Hole. Dort spricht US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitag.

Japanische Aktien verlieren, chinesische legen leicht zu

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 0,1 Prozent nach, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,7 Prozent zulegte.

Aktienmärkte gestern im Überblick

IndexPunkteVeränderung (in Prozent)
Dax24.277-0,07
Euro Stoxx 505.472+0,26
Stoxx Europe 504.615+0,05
Dow Jones44.938+0,08
S&P 5006.396–0,29
Nasdaq23.249–0,51

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung (in Prozent/in Prozentpunkten)
Bund Future129,36–0,02
10-jährige Bundesanleihen2,72–0,04
10-jährige US-Anleihen4,30-0,02

Devisenmärkte gestern im Überblick

WährungspaarKursVeränderung (in Prozent)
Euro in Dollar1,1645–0,06
Dollar in Yen147,40+0,04
Euro in Yen171,65–0,01
Bitcoin in Dollar113.624–0,56

Rohölmärkte gestern im Überblick

SortePreis (in Dollar)Veränderung (in Dollar)
Brent67,16+0,32
WTI63,05+0,34

Umstufungen von Aktien

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 47 (65) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 132 (170) EUR - 'HOLD'

RBC SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 47 (60) EUR - 'SECTOR PERFORM'

UBS HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 100 (92) EUR - 'NEUTRAL'

UBS SENKT ZIEL FÜR DOCMORRIS AUF 5,90 (8) CHF - 'SELL'

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.08.2025

(mit Material von dpa-AFX)

