EQS-AFR: SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: SBO AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



21.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die SBO AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications#quarterly-publications

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications#quarterly-publications

21.08.2025 CET/CEST



2186418 21.08.2025 CET/CEST