Pressestimme/'Der Standard': Der Erfolg von Merz auf der weltpolitischen Bühne
dpa-AFX · Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Über eine künftige Rolle Deutschlands zur Sicherung der Ukraine schreibt die österreichische Zeitung "Der Standard":
"Kanzler Friedrich Merz bringt sich stark und derzeit nicht ohne Erfolg auf der weltpolitischen Bühne ein und will Deutschland wieder als Führungsmacht etablieren. Diplomatischer Einsatz, so unverzichtbar er auch ist, wird alleine nicht reichen. Deutschland wird auch über eine Truppenentsendung nachdenken müssen und diese schwierige Aufgabe nicht seinen Partnern überlassen können."/oe/DP/zb
onvista Premium-Artikel
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
GeldpolitikTrump fordert Rücktritt von Vorstandsmitglied der Notenbankgestern, 16:13 Uhr · dpa-AFX
Wegen EU-AutozöllenChina prüft EU-Milchprodukte länger18. Aug. · dpa-AFX
EU-Behörde: Neuer Rekord bei von Mücken übertragenen Virengestern, 14:08 Uhr · dpa-AFX
Arbeitgeberverbände fordern neue Art der Praxisgebührgestern, 10:27 Uhr · dpa-AFX
Japans Exporte sinken wegen US-Zollkonflikt - Rückgang höher als erwartetgestern, 08:05 Uhr · dpa-AFX