Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Bundestagspräsidentin Julia Klöckner
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Bundestagspräsidentin Julia Klöckner:
"Eine Bundestagspräsidentin muss immer dann heftig protestieren, wenn es um die Rechte des Parlaments und seiner Abgeordneten geht oder um die politische Kultur im Hohen Hause. Aber Julia Klöckner mischt sich viel zu sehr ins aktuelle Geschehen ein - mit dem großen Risiko, als parteiisch wahrgenommen zu werden ... Nun sollte sie sich ihrer hochgradig herausfordernden Kernaufgabe widmen und dafür sorgen, dass die stark gewachsene AfD-Fraktion mit ihren Pöbeleien nicht das Parlamentsgeschehen dominiert."/yyzz/DP/nas
