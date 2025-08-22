China erwartet Putin und Guterres zu SOZ-Treffen in Tianjin

Peking (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin und UN-Generalsekretär Antonio Guterres werden an dem kommenden Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in der chinesischen Stadt Tianjin teilnehmen.

Dies teilte der stellvertretende chinesische Außenminister Liu Bin am Freitag in Peking mit. Zu dem Treffen vom 31. August bis zum 1. September würden insgesamt mehr als 20 Staats- und Regierungschefs sowie über zehn führende Vertreter internationaler Organisationen erwartet.

Der chinesische Präsident Xi Jinping werde auf dem Gipfel neue Ansichten zur Weiterentwicklung der SOZ darlegen, sagte Liu Bin weiter. Am Rande des Gipfels seien auch zahlreiche bilaterale Treffen vorgesehen. Die 2001 von China und Russland gegründete SOZ dient als Forum zur Förderung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der eurasischen Region.

