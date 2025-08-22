EQS-AFR: Bilfinger SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bilfinger SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Bilfinger SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.08.2025 / 12:30 CET/CEST

Hiermit gibt die Bilfinger SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.bilfinger.com/de/Jahresfinanzbericht_SE_2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.bilfinger.com/en/Annual_Financial_Statements_SE_2025

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.bilfinger.com/de/Geschaeftsbericht_2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.bilfinger.com/en/Annual_Report_2025

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.bilfinger.com/de/Zwischenbericht_2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.bilfinger.com/en/Interim_Report_2026

