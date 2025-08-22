Werbung ausblenden

EQS-AFR: Bilfinger SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.08.2025

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bilfinger SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bilfinger SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.08.2025 / 12:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bilfinger SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.bilfinger.com/de/Jahresfinanzbericht_SE_2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.bilfinger.com/en/Annual_Financial_Statements_SE_2025

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.bilfinger.com/de/Geschaeftsbericht_2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.bilfinger.com/en/Annual_Report_2025

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.bilfinger.com/de/Zwischenbericht_2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.bilfinger.com/en/Interim_Report_2026

22.08.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Deutschland
Internet:http://www.bilfinger.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2187180 22.08.2025 CET/CEST

