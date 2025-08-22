Werbung ausblenden

EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Otto Kajetan Weixler, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.08.2025 / 11:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Otto Kajetan
Nachname(n):Weixler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Berichtigung

In der Meldung vom 22.08.2025 um 10:18 Uhr wurden in der Spalte 4c und 4d die Volumen falsch angegeben. Sie lauten korrekterweise 30718,10 Euro.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AMADEUS FIRE AG

b) LEI

391200TJJ820ZDHNFJ33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005093108

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
61,4362 EUR30.718,10 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
61,4362 EUR30.718,10 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AMADEUS FIRE AG
Hanauer Landstrasse 160
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.amadeus-fire.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

100302 22.08.2025 CET/CEST

