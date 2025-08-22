EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Otto Kajetan Weixler, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.08.2025 / 11:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Otto Kajetan
|Nachname(n):
|Weixler
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Berichtigung
|In der Meldung vom 22.08.2025 um 10:18 Uhr wurden in der Spalte 4c und 4d die Volumen falsch angegeben. Sie lauten korrekterweise 30718,10 Euro.
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|AMADEUS FIRE AG
b) LEI
|391200TJJ820ZDHNFJ33
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005093108
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|61,4362 EUR
|30.718,10 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|61,4362 EUR
|30.718,10 EUR
e) Datum des Geschäfts
|21.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMADEUS FIRE AG
|Hanauer Landstrasse 160
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.amadeus-fire.de
