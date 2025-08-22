Franco-Nevada - Technik, die begeistert

Mit diesem Slogan lässt sich die charttechnische Ausgangslage der Franco Nevada-Aktie derzeit absolut treffend zusammenfassen. Mit 183,76 USD gelang dem Minentitel gestern ein neues Allzeithoch. Charttechnisch noch wesentlich bedeutender ist aber, dass damit die Tradingrange seit 2020 zwischen 105 USD und 165 USD im dritten Anlauf endgültig nach oben aufgelöst wurde (siehe Chart). Der Abschluss dieses Konsolidierungsmusters signalisiert, dass der Basisaufwärtstrend seit 2013 nun wieder Fahrt aufnimmt. Die obere Kanalbegrenzung (akt. bei 202,60 USD) fungiert dabei als eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Rein rechnerisch hält die o. g. Schiebezone sogar ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 225 USD bereit. Zusätzlicher Rückenwind kommt von verschiedenen Indikatoren (z. B. MACD, RSL). Neben der Schiebezone in der hohen Zeitebene, liegt auf Tagesbasis noch ein kürzerfristiges Pendant vor. Dessen Kursziel lässt sich auf rund 207 USD veranschlagen. Per Saldo stehen die Zeichen auf „Fortsetzung des Basisaufwärtstrends“. Notierungen oberhalb der Marke von 200 USD sind dabei durchaus realistisch.

Franco-Nevada (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Franco-Nevada

Quelle: LSEG, tradesignal²

