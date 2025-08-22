Franco-Nevada - Technik, die begeistert
HSBC · Uhr
Technik, die begeistert
Mit diesem Slogan lässt sich die charttechnische Ausgangslage der Franco Nevada-Aktie derzeit absolut treffend zusammenfassen. Mit 183,76 USD gelang dem Minentitel gestern ein neues Allzeithoch. Charttechnisch noch wesentlich bedeutender ist aber, dass damit die Tradingrange seit 2020 zwischen 105 USD und 165 USD im dritten Anlauf endgültig nach oben aufgelöst wurde (siehe Chart). Der Abschluss dieses Konsolidierungsmusters signalisiert, dass der Basisaufwärtstrend seit 2013 nun wieder Fahrt aufnimmt. Die obere Kanalbegrenzung (akt. bei 202,60 USD) fungiert dabei als eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Rein rechnerisch hält die o. g. Schiebezone sogar ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 225 USD bereit. Zusätzlicher Rückenwind kommt von verschiedenen Indikatoren (z. B. MACD, RSL). Neben der Schiebezone in der hohen Zeitebene, liegt auf Tagesbasis noch ein kürzerfristiges Pendant vor. Dessen Kursziel lässt sich auf rund 207 USD veranschlagen. Per Saldo stehen die Zeichen auf „Fortsetzung des Basisaufwärtstrends“. Notierungen oberhalb der Marke von 200 USD sind dabei durchaus realistisch.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Mit diesem Slogan lässt sich die charttechnische Ausgangslage der Franco Nevada-Aktie derzeit absolut treffend zusammenfassen. Mit 183,76 USD gelang dem Minentitel gestern ein neues Allzeithoch. Charttechnisch noch wesentlich bedeutender ist aber, dass damit die Tradingrange seit 2020 zwischen 105 USD und 165 USD im dritten Anlauf endgültig nach oben aufgelöst wurde (siehe Chart). Der Abschluss dieses Konsolidierungsmusters signalisiert, dass der Basisaufwärtstrend seit 2013 nun wieder Fahrt aufnimmt. Die obere Kanalbegrenzung (akt. bei 202,60 USD) fungiert dabei als eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Rein rechnerisch hält die o. g. Schiebezone sogar ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 225 USD bereit. Zusätzlicher Rückenwind kommt von verschiedenen Indikatoren (z. B. MACD, RSL). Neben der Schiebezone in der hohen Zeitebene, liegt auf Tagesbasis noch ein kürzerfristiges Pendant vor. Dessen Kursziel lässt sich auf rund 207 USD veranschlagen. Per Saldo stehen die Zeichen auf „Fortsetzung des Basisaufwärtstrends“. Notierungen oberhalb der Marke von 200 USD sind dabei durchaus realistisch.
Franco-Nevada (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Franco-Nevada
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
onvista Premium-Artikel
US-Präsident legt Deals offenSo kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmengestern, 15:35 Uhr · onvista
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Das könnte dich auch interessieren
Aktien Europa: Leichte Gewinne -Rohstoffwerte fest19. Aug. · dpa-AFX
Kali-ProduzentK+S fallen weiter - Berenberg: Kalipreise belasten Ergebnisse20. Aug. · dpa-AFX
Comeback von Intel? Palo Alto Networks mit soliden Zahlen19. Aug. · Markus Koch
Handelskonflikte bremsen Maschinenbau-Exportegestern, 10:42 Uhr · Reuters
Bericht: Festgenommener Ukrainer machte Urlaub in Italiengestern, 13:51 Uhr · dpa-AFX