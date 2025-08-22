Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Debatte/Praxisgebühr

dpa-AFX · Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Debatte/Praxisgebühr:

Der Vorschlag erntet einige Kritik - und das ist kein Wunder. Eine solche Kontaktgebühr ist unsozial und benachteiligt kranke Menschen. Hinzu kommt: Selbst wenn unnötige Arztbesuche zum Teil verhindert werden könnten, träfe das auch auf dringend nötige zu - vor allem bei Menschen, die knapp bei Kasse sind./yyzz/DP/mis

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmengestern, 15:35 Uhr · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden