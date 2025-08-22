Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Debatte/Praxisgebühr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Debatte/Praxisgebühr:

Der Vorschlag erntet einige Kritik - und das ist kein Wunder. Eine solche Kontaktgebühr ist unsozial und benachteiligt kranke Menschen. Hinzu kommt: Selbst wenn unnötige Arztbesuche zum Teil verhindert werden könnten, träfe das auch auf dringend nötige zu - vor allem bei Menschen, die knapp bei Kasse sind./yyzz/DP/mis