Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Kindesmissbrauch

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Kindesmissbrauch:

Wie ernst die Lage ist, brachte die Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Kerstin Claus, auf den Punkt. Im Internet "explodiert das Risiko sexueller Gewalt", sagte sie. So findet ein immer größerer Teil der Sexualstraftaten etwa über das sogenannte Cybergrooming statt, also die gezielte Kontaktaufnahme und Manipulation Minderjähriger. Im Zentrum muss daher die Bekämpfung dieser Entwicklung stehen. Richtig ist, dass Bundesinnenminister Dobrindt eine baldige Vereinbarung in der Bundesregierung über die Speicherung von IP-Adressen angekündigt hat. Auch wenn das Vorhaben bei Datenschützern umstritten ist, muss die Politik durch eine entsprechende Gesetzesänderung die Arbeit der Ermittler dringend erleichtern./yyzz/DP/mis