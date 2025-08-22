UnitedHealth Group - Erste Silberstreifen
In weniger als einem Jahr ist die United Health-Aktie ganz schön unter die Räder gekommen. So ging es von gut 630 USD auf 235 USD nach unten. Interessant ist dabei das Ausmaß der Abwärtsbewegung, welche zuletzt zwei Mal im Bereich der horizontalen Unterstützungen bei 250 USD bzw. der 61,8%-Korrektur des gesamten Aufwärtstrends seit 2009 (249,91 USD) auslief. Einen Blick wert, ist auch die aktuelle Indikatorenkonstellation. Häufig dienen Indikatorformationen als Vorboten der äquivalenten Kursmuster im eigentlichen Chartverlauf. Vor diesem Hintergrund macht die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) durchaus Mut. In die gleiche Kerbe schlägt aktuell das neue MACD-Kaufsignal – und zwar auf historisch niedrigem Niveau. In dieser Gemengelage könnte einem weiteren Fibonacci-Level eine Schlüsselrolle zukommen. Gemeint ist die 50%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses (322,62 USD), welche zusammen mit dem Julihoch (326,55 USD) als Nackenzone eines möglichen Doppelbodens fungiert (siehe Chart). Unter dem Strich senden diverse Indikatoren erste konstruktive Signale. Für einen echten Befreiungsschlag bedarf es allerdings eines Spurts über die diskutierte Schlüsselzone.
UnitedHealth Group (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart UnitedHealth Group
Quelle: LSEG, tradesignal²
