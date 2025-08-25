EQS-Adhoc: LAIQON veröffentlicht Guidance 2026 und Guidance GROWTH 28

EQS-Ad-hoc: LAIQON AG / Schlagwort(e): Prognose

LAIQON veröffentlicht Guidance 2026 und Guidance GROWTH 28



25.08.2025 / 11:55 CET/CEST

LAIQON veröffentlicht Guidance 2026und Guidance GROWTH 28

AuM-Anstieg auf 9,75 Mrd. EUR (1. Hj. 2025: 7,03 Mrd. EUR)

Guidance 2026: Umsatzerlöse 53,0 - 58,0 Mio. EUR, EBITDA 4,5 - 7,5 Mio. EUR

Guidance GROWTH 28: AuM über 15,0 Mrd. EUR, Umsatzerlöse über 82,0 Mio. EUR, EBITDA mehr als 27,0 Mio. EUR

Hamburg, 25. August 2025

Die Assets under Management (AuM) des LAIQON-Konzerns (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29) stiegen auf insgesamt rund 9,75 Mrd. EUR. Dies entspricht einem deutlichen Wachstum von 39,3 % binnen zwei Monaten (1. Hj. 2025: 7,03 Mrd. EUR).

Der starke AuM-Zufluss im Asset Management resultiert aus aktuellen Vertriebserfolgen und wesentlich aus der am 5. Juli 2025 kommunizierten Übernahme des Portfolios aus Publikums- und Spezialfonds in Höhe von insgesamt über 2,1 Mrd. EUR AuM von der MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH sowie dem damit verbundenen Wechsel des langjährigen MainFirst Global Equities/Absolute Return Multi Asset-Teams zum LAIQON-Konzern.

Aufgrund der positiven AuM-Entwicklung und der eingeleiteten Wachstumsinitiativen in allen Geschäftssegmenten des LAIQON-Konzerns wird die am 5. Juli 2025 angehobene Guidance 2025 eines Anstiegs des AuM-Volumens auf 10,0 - 11,5 Mrd. EUR(e) bestätigt.

Die LAIQON AG erweitert die bestehende Guidance 2025 um eine Guidance 2026 und eine Guidance GROWTH 28.

Für das Jahr 2026(e) werden Umsatzerlöse (brutto) des Konzerns in einer Bandbreite von 53,0 - 58,0 Mio. EUR erwartet. Dabei wird ein überproportionaler Anstieg der Umsatzerlöse im 2. Hj. 2026 erwartet.

Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) 2026(e) wird in einer Bandbreite von 4,5 - 7,5 Mio. EUR erwartet.Dabei sind Performance-Fees des Produktspektrums des LAIQON-Konzerns nur wie im Jahr 2024 und in gleicher Höhe auch für das Jahr 2025(e) in der Prognose des EBITDA berücksichtigt.

Im Rahmen der Umsetzung der Strategie GROWTH 28 hat der LAIQON-Konzern ebenfalls klare Zielsetzungen definiert. Die AuM sollen in 2028(e) auf über 15,0 Mrd. EUR ansteigen.

Für das Jahr 2028(e)werden Umsatzerlöse (brutto) des Konzerns von über 82,0 Mio. EUR erwartet. Darin enthalten sind die erwarteten Performance-Fees in allen drei Geschäftssegmenten des LAIQON-Konzerns.

Das EBITDA 2028(e) wird mit mehr als 27,0 Mio. EUR erwartet.

Die Guidance GROWTH 28 wird durch organisches Wachstum erwartet. Zusätzliches Wachstum darüber hinaus wird durch Übernahmen in den Geschäftssegmenten weiterhin nicht ausgeschlossen, sofern das Wachstum dadurch sofort profitabel weiter verbessert werden kann.

Kontakt:

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@laiqon.com

