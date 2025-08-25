EQS-News: LAIQON AG: Mit Strategie GROWTH 28 wird klarer Wachstumskurs bestätigt

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Prognose/Halbjahresergebnis

LAIQON AG: Mit Strategie GROWTH 28 wird klarer Wachstumskurs bestätigt

AuM-Anstieg auf 9,75 Mrd. EUR (1 Hj. 2025: 7,03 Mrd. EUR), Bestätigung AuM-Guidance 2025: 10,0 - 11,5 Mrd. EUR AuM

Im 1. Hj. 2025(e) deutliche Verbesserung des EBITDA um 2,13 Mio. EUR auf -0,82 Mio. EUR (1. Hj. 2024: -2,95 Mio. EUR)

Guidance 2026: Umsatzerlöse 53,0 - 58,0 Mio. EUR, EBITDA 4,5 - 7,5 Mio. EUR

Guidance GROWTH 28: AuM über 15,0 Mrd. EUR, Umsatzerlöse über 82,0 Mio. EUR, EBITDA mehr als 27,0 Mio. EUR

Vorzeitige Verlängerung Vorstandsbestellung CEO Dipl.-Ing. Achim Plate bis zum 31.12.2028

Hamburg, 25. August 2025

Die Assets under Management (AuM) des LAIQON-Konzerns (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29) stiegen auf insgesamt rund 9,75 Mrd. EUR. Dies entspricht einem deutlichen Wachstum von 39,3 % binnen zwei Monaten (1. Hj. 2025: 7,03 Mrd. EUR). Im Asset Management verwaltet der LAIQON-Konzern dabei ein AuM-Volumen von rund 7,39 Mrd. EUR, im Wealth Management ein AuM-Volumen von rund 1,65 Mrd. EUR und im Digital Wealth ein AuM-Volumen von rund 0,71 Mrd. EUR.

Der starke AuM-Zufluss im Asset Management resultiert aus aktuellen Vertriebserfolgen und wesentlich aus der am 5. Juli 2025 kommunizierten Übernahme des Portfolios aus Publikums- und Spezialfonds von der MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH sowie dem damit verbundenen Wechsel des langjährigen MainFirst Global Equities/Absolute Return Multi Asset-Teams zum LAIQON-Konzern. Bislang wurden die vier Publikumsfonds mit einem AuM-Volumen von rund 1,0 Mrd. EUR übertragen. Die von dem Team gemanagten Spezialfonds für institutionelle Kunden mit einem AuM-Volumen von rund 1,1 Mrd. EUR befinden sich derzeit im Übernahmeprozess. Da der wirtschaftliche Übergang der Übernahme ab dem 1. August dieses Jahres erfolgt, sind in den AuM-Zahlen die insgesamt knapp über 2,1 Mrd. EUR AuM bereits enthalten. Das langjährig erfahrene Fondsmanagerteam hat am 8. August 2025 seine Tätigkeit im Segment LAIQON Asset Management bei der SPSW Capital GmbH aufgenommen.

Aufgrund der positiven AuM-Entwicklung und der eingeleiteten Wachstumsinitiativen in allen Geschäftssegmenten des LAIQON-Konzerns wird die am 5. Juli 2025 angehobene Guidance 2025 eines Anstiegs des AuM-Volumens auf 10,0 - 11,5 Mrd. EUR(e) bestätigt.

Im 1. Hj. 2025(e) deutliche Verbesserung des EBITDA um 2,13 Mio. EUR auf -0,82 Mio. EUR (1. Hj. 2024: -2,95 Mio. EUR)

Der LAIQON-Konzern veröffentlicht heute vorläufige und ungeprüfte Finanzkennzahlen für das 1. Hj. 2025(e). Dabei verzeichnete die Gesellschaft im 1. Hj. ein deutliches Wachstum in zentralen Finanzkennzahlen, ein klarer Trend in Richtung einer nachhaltigen Ergebnisverbesserung.

Im 1. Hj. 2025(e) führten die gestarteten Projekte der Wachstumsstrategie und die damit verbundenen Skalierungseffekte zu einer deutlichen Verbesserung des operativen Ergebnisses des LAIQON-Konzerns. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbesserte sich das erwartete operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) im 1. Hj.2025(e) deutlich um 2,13 Mio. EUR auf -0,82 Mio. EUR (1. Hj. 2024: -2,95 Mio. EUR). Im Ergebnis berücksichtigt sind dabei rund 0,2 Mio. EUR einmalige Transaktionsaufwendungen für die Übernahme des MainFirst-Portfolios.

Nach vorläufigen Berechnungen hat der LAIQON-Konzern zudem im 1. Hj. 2025(e) einen Anstieg der Erlöse auf rund 17,6 Mio. EUR (1. Hj. 2024: rund 15,5 Mio. EUR) erzielt. Dies entspricht einer Wachstumsrate von 13,8 % im Vorjahresvergleich. Neben den Umsatzerlösen sind Erlöse aus der Zusage eines staatlichen Forschungszuschusses enthalten.

In einer As-If-Betrachtung, die die Effekte der Übernahme des MainFirst Portfolios bereits für das 1. Hj. 2025(e) berücksichtigt, würden die Erlöse im Vorjahresvergleich um 60,7 % auf 24,9 Mio. EUR ansteigen. Das EBITDA würde sich dann auf rund 1,4 Mio. EUR verbessern, ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 4,3 Mio. EUR.

Der Zwischenbericht 2025 mit den ausführlichen Finanzkennzahlen wird am 29. August 2025 veröffentlicht. Er wird unter https://laiqon.ag/investor-relations/finanzberichte verfügbar sein.

Guidance 2026: Umsatzerlöse 53,0 - 58,0 Mio. EUR, EBITDA 4,5 - 7,5 Mio. EUR

Wie angekündigt erweitert die LAIQON AG die bestehende Guidance nunmehr um eine Guidance 2026 und eine Guidance GROWTH 28. Mit beiden Guidances und dem damit verbundenen organischen Wachstum soll der Profitabilitätssteigerung des LAIQON-Konzerns Rechnung getragen und die Transparenz bezüglich der operativen Geschäftssegmente des LAIQON-Konzerns gegenüber den Aktionären erhöht werden.

Für das Jahr 2026(e) werden Umsatzerlöse (brutto) des Konzerns in einer Bandbreite von 53,0 – 58,0 Mio. EUR erwartet. Dabei wird ein überproportionaler Anstieg der Umsatzerlöse im 2. Hj. 2026 erwartet.

Das EBITDA 2026(e) wird in einer Bandbreite von 4,5 - 7,5 Mio. EUR erwartet.Dabei sind Performance-Fees des Produktspektrums des LAIQON-Konzerns nur wie im Jahr 2024 und in gleicher Höhe auch für das Jahr 2025(e) in der Prognose des EBITDA berücksichtigt.

In der Umsetzung der Guidance 2026 erwartet die LAIQON AG die Erreichung der Dividendenfähigkeit im Geschäftsjahr 2026 (Beschluss HV 2027).

Guidance GROWTH 28: AuM über 15,0 Mrd. EUR, Umsatzerlöse über 82,0 Mio. EUR, EBITDA mehr als 27,0 Mio. EUR

Im Rahmen der Umsetzung der Strategie GROWTH 28 hat der LAIQON-Konzern ebenfalls klare Zielsetzungen definiert. Die AuM sollen in 2028(e) auf über 15,0 Mrd. EUR ansteigen.

Für das Jahr 2028(e)werden Umsatzerlöse (brutto) des Konzerns von über 82,0 Mio. EUR erwartet. Darin enthalten sind die erwarteten Performance-Fees in allen drei Geschäftssegmenten des LAIQON-Konzerns.

Das EBITDA 2028(e) wird mit mehr als 27,0 Mio. EUR erwartet.

Diese Guidance wird durch organisches Wachstum erwartet. Zusätzliches organisches Wachstum darüber hinaus wird durch Übernahmen in den Geschäftssegmenten weiterhin nicht ausgeschlossen, sofern das Wachstum dadurch zusätzlich beschleunigt werden kann.

Vorzeitige Verlängerung Vorstandsbestellung CEO Dipl.-Ing. Achim Plate bis zum 31.12.2028

Der Aufsichtsrat hat heute beschlossen, die Bestellung von Dipl.-Ing. Achim Plate als Vorstandsvorsitzenden (CEO) vorzeitig bis zum 31.12.2028 zu verlängern.

Zudem bestätigte Herr Stefan Mayerhofer dem Aufsichtsrat, dass er mit Ablauf seiner am 31. März 2026 endenden vierjährigen Amtszeit als Mitglied des Vorstandes der LAIQON AG plangemäß aus dem Vorstand ausscheiden wolle. Herr Mayerhofer wird anschließend in der BV Bayerische Vermögen GmbH als Senior Berater exklusive Kunden betreuen sowie den Mayerhofer Strategie AMI-Fonds managen.

Weiterhin hat der Aufsichtsrat konkrete Verhandlungen für 2026 mit potentiellen internen und externen Kandidaten für eine Bestellung zum Vorstandsmitglied der LAIQON AG aufgenommen. Damit soll der langfristige Wachstumskurs der Gesellschaft durch zwei weitere Vorstandsmitglieder neben dem Vorstandsvorsitzenden umgesetzt werden.

Hierzu CEO Dipl.-Ing. Achim Plate: „Ich bin dankbar dafür, dass mir der Aufsichtsrat das weitere Vertrauen zugesprochen hat. Ich unterstütze ausdrücklich den Aufsichtsrat bei der Umsetzung der langfristigen Strategie der Vorstandsbesetzung. Das Ziel von GROWTH 28 ist, dass sich LAIQON als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positioniert. Mit über 15,0 Mrd. EUR AuM und einer Cost-Income-Ratio von 50 – 60 Prozent. Damit schaffen wir die Basis für nachhaltiges Wachstum und stetige Dividendenzahlungen an unsere Aktionäre.“

Vorstellung Strategie GROWTH 28 auf HV am 28. August 2025

Die ordentliche Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2024 findet am Donnerstag, 28. August 2025 als Präsenz-Hauptversammlung in Hamburg statt.

Neben der Erläuterung des Geschäftsjahres 2024 und der Umsetzung der Tagesordnung wird CEO Dipl.-Ing. Achim Plate den Aktionären der LAIQON AG die voraussichtlichen Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 sowie weitere wesentliche Wachstumsinitiativen der Gesellschaft präsentieren, insbesondere wird er die Strategie GROWTH 28 erläutern.

Die Gesellschaft wird zeitnah nach der Hauptversammlung unter https://laiqon.ag/investor-relations/hauptversammlung die Rede und Präsentation des CEO veröffentlichen.

CEO-Webcast am Freitag, 29. August 2025

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die LAIQON AG am Freitag, 29. August 2025 um 11:00 Uhr MESZ einen Webcast abhalten. Herr Plate wird die Ergebnisse des 1. Hj. 2025 erläutern und ein Strategieupdate zu GROWTH 28 geben. Der Webcast wird in deutscher Sprache abgehalten.

Zur Anmeldung:

https://laiqon.ag/investor-relations/laiqon-ceo-call-mit-dipl-ing-achim-plate

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 9,75 Mrd. EUR (Stand: August 2025).

Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth Management-Kooperationen bis hin zu einem Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.

