Werbung ausblenden

Original-Research: Kapsch TrafficCom AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
    ^
Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG

25.08.2025 / 15:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG

     Unternehmen:               Kapsch TrafficCom AG
     ISIN:                      AT000KAPSCH9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      25.08.2025
     Kursziel:                  11,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Bastian Brach

Q1: Pkw-Maut bringt Ergebnissprung - Umsatz rückläufig

Kapsch hat am 20.08. das Zahlenwerk für das erste Quartal 2025/26
veröffentlicht. Das Unternehmen lag umsatzseitig unter den Erwartungen,
konnte dank Realisierung eines angekündigten Sonderertrags jedoch einen
hohen Gewinn ausweisen.

[Tabelle]

Umsatz sinkt stärker als erwartet: Im ersten Quartal musste Kapsch einen
deutlichen Erlösrückgang von 27,7% yoy auf 100,4 Mio. EUR verzeichnen. Neben
den entkonsolidierten beziehungsweise beendeten Mautbetriebsprojekten in
Weißrussland und Südafrika mit einem Quartalsumsatz von rund 20 Mio. EUR
belasteten zusätzlich Projektverschiebungen den Umsatz. Infolgedessen
entwickelten sich zusätzlich zu den Betriebsumsätzen (-32,0% yoy) auch das
Errichtungs- (-22,0% yoy) und Komponentengeschäft (-24,5% yoy) rückläufig.
Im Jahresverlauf erwarten wir im Quartalsvergleich steigende Umsätze für
jeden Geschäftstyp, gestützt durch Aufholeffekte sowie neue Errichtungs- und
mittlerweile gestartete Betriebsprojekte.

Ergebniswachstum durch Einigung mit der BRD: Der starke EBIT-Anstieg von
-3,4 Mio. EUR im Vorjahr auf 21,7 Mio. EUR ist primär auf einen Sonderertrag
i.H.v. 23,4 Mio. EUR nach Einigung im Zusammenhang mit der
Pkw-Maut-Kontrolle in Deutschland zurückzuführen. Bereinigt um diesen
Einmaleffekt wäre das Ergebnis negativ ausgefallen, was u.E. auf fehlende
Deckungsbeiträge durch die geringeren Umsätze zurückzuführen ist. So lagen
die Personalkosten zwar mit 57,4 Mio. EUR (-11,8% yoy) auf dem von uns
erwarteten Niveau, die entsprechende Aufwandsquote stieg bei dem niedrigeren
Umsatzniveau jedoch deutlich auf 57,2% (+10,3PP) an. Der Materialaufwand
konnte hingegen trotz Rückgang des aufwandsarmen Betriebsgeschäfts sowohl
absolut (32,0 Mio. EUR; -33,1% yoy) als auch in Relation zum Umsatz (31,9%;
-2,6PP yoy) gesenkt werden. Unterhalb des EBIT sank das Finanzergebnis
insbesondere aufgrund finanzieller Fremdwährungseffekte (-4,5 Mio. EUR; Vj.:
-0,7 Mio. EUR) und höherer Zinsen (-2,8 Mio. EUR; Vj.: -1,9 Mio. EUR) von
-3,2 Mio. EUR auf -9,1 Mio. EUR. Die US-Dollar-Entwicklung minderte darüber
hinaus die enthaltenen Umsatz- und Ergebnisbeiträge der großen
amerikanischen Tochtergesellschaft.

Negativer Cashflow durch WC und Stichtagseffekte: Nach der langfristigen
Einigung mit den Fremdkapitalgebern am Ende des vergangenen Geschäftsjahres
wurden die Lieferantenkredite deutlich reduziert. Der operative Cashflow
sank somit aufgrund von WC-Änderungen (-32,8 Mio. EUR) auf -20,6 Mio. EUR
(Vj.: 3,6 Mio. EUR). Für das zweite Quartal ist durch die nach dem 30.06.
eingegangenen Sonderzahlung, die mit rund 27,0 Mio. EUR den Ergebniseffekt
übersteigt, ein deutlich positiver Cashflow zu erwarten.

Fazit: Kapsch startete mit einem Umsatzrückgang in das neue Geschäftsjahr.
In den Folgequartalen dürfte sich von hier aus mit steigenden Erlösen auch
die bereinigte Profitabilität verbessern. Wir bestätigen die Kaufempfehlung
und das Kursziel von 11,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=17ee841839d270af1ee463a44eb71d1f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2188230 25.08.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Kapsch TrafficCom
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden