Original-Research: Kapsch TrafficCom AG (von Montega AG): Kaufen

Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG ISIN: AT000KAPSCH9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.08.2025 Kursziel: 11,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Bastian Brach Q1: Pkw-Maut bringt Ergebnissprung - Umsatz rückläufig Kapsch hat am 20.08. das Zahlenwerk für das erste Quartal 2025/26 veröffentlicht. Das Unternehmen lag umsatzseitig unter den Erwartungen, konnte dank Realisierung eines angekündigten Sonderertrags jedoch einen hohen Gewinn ausweisen. [Tabelle] Umsatz sinkt stärker als erwartet: Im ersten Quartal musste Kapsch einen deutlichen Erlösrückgang von 27,7% yoy auf 100,4 Mio. EUR verzeichnen. Neben den entkonsolidierten beziehungsweise beendeten Mautbetriebsprojekten in Weißrussland und Südafrika mit einem Quartalsumsatz von rund 20 Mio. EUR belasteten zusätzlich Projektverschiebungen den Umsatz. Infolgedessen entwickelten sich zusätzlich zu den Betriebsumsätzen (-32,0% yoy) auch das Errichtungs- (-22,0% yoy) und Komponentengeschäft (-24,5% yoy) rückläufig. Im Jahresverlauf erwarten wir im Quartalsvergleich steigende Umsätze für jeden Geschäftstyp, gestützt durch Aufholeffekte sowie neue Errichtungs- und mittlerweile gestartete Betriebsprojekte. Ergebniswachstum durch Einigung mit der BRD: Der starke EBIT-Anstieg von -3,4 Mio. EUR im Vorjahr auf 21,7 Mio. EUR ist primär auf einen Sonderertrag i.H.v. 23,4 Mio. EUR nach Einigung im Zusammenhang mit der Pkw-Maut-Kontrolle in Deutschland zurückzuführen. Bereinigt um diesen Einmaleffekt wäre das Ergebnis negativ ausgefallen, was u.E. auf fehlende Deckungsbeiträge durch die geringeren Umsätze zurückzuführen ist. So lagen die Personalkosten zwar mit 57,4 Mio. EUR (-11,8% yoy) auf dem von uns erwarteten Niveau, die entsprechende Aufwandsquote stieg bei dem niedrigeren Umsatzniveau jedoch deutlich auf 57,2% (+10,3PP) an. Der Materialaufwand konnte hingegen trotz Rückgang des aufwandsarmen Betriebsgeschäfts sowohl absolut (32,0 Mio. EUR; -33,1% yoy) als auch in Relation zum Umsatz (31,9%; -2,6PP yoy) gesenkt werden. Unterhalb des EBIT sank das Finanzergebnis insbesondere aufgrund finanzieller Fremdwährungseffekte (-4,5 Mio. EUR; Vj.: -0,7 Mio. EUR) und höherer Zinsen (-2,8 Mio. EUR; Vj.: -1,9 Mio. EUR) von -3,2 Mio. EUR auf -9,1 Mio. EUR. Die US-Dollar-Entwicklung minderte darüber hinaus die enthaltenen Umsatz- und Ergebnisbeiträge der großen amerikanischen Tochtergesellschaft. Negativer Cashflow durch WC und Stichtagseffekte: Nach der langfristigen Einigung mit den Fremdkapitalgebern am Ende des vergangenen Geschäftsjahres wurden die Lieferantenkredite deutlich reduziert. Der operative Cashflow sank somit aufgrund von WC-Änderungen (-32,8 Mio. EUR) auf -20,6 Mio. EUR (Vj.: 3,6 Mio. EUR). Für das zweite Quartal ist durch die nach dem 30.06. eingegangenen Sonderzahlung, die mit rund 27,0 Mio. EUR den Ergebniseffekt übersteigt, ein deutlich positiver Cashflow zu erwarten. Fazit: Kapsch startete mit einem Umsatzrückgang in das neue Geschäftsjahr. In den Folgequartalen dürfte sich von hier aus mit steigenden Erlösen auch die bereinigte Profitabilität verbessern. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 11,00 EUR. 