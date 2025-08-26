Dax-Anleger auf dem Rückzug

Frankfurt (Reuters) - Die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durch US-Präsident Donald Trump trübt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt weiter ein.

Der Dax gab zur Eröffnung am Dienstag um 0,7 Prozent auf 24.113 Punkte nach. "Die Börsianer beobachten das Geschehen um die Fed ganz genau", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Im Mittelpunkt stehe dabei die Sorge, dass Trump die US-Notenbank mit neuen Ernennungen schneller auf die von ihm gewollte Linie niedrigerer Zinsen bringen könnte.

Bei den Einzelwerten rutschte die Commerzbank um rund fünf Prozent ab und war damit der schwächste Dax-Wert. Hintergrund sei die Herabstufung der Aktie auf "underperform" durch die Bank of America, sagte ein Händler. Hinzu komme die politische Unsicherheit in Frankreich, die dem gesamten Finanzsektor zu schaffen mache. Weiter trennten sich Anleger von Puma. Die Titel gaben rund vier Prozent nach, nachdem Spekulationen um eine bevorstehende Übernahme die Aktien des Sportartikelherstellers am Montag um rund 16 Prozent nach oben getrieben hatten.

