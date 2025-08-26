IRW-News: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions Corp. unterzeichnet strategische Arbeitsvereinbarung mit Ceylon Graphene Technologies Ltd.

IRW-PRESS: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions Corp. unterzeichnet strategische Arbeitsvereinbarung mit Ceylon Graphene Technologies Ltd.

Vancouver, British Columbia - 22. August 2025 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | Frankfurt: 94Y) (Argo oder das Unternehmen), ein führender Anbieter innovativer Technologien auf Basis von Graphen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Arbeitsvereinbarung mit Ceylon Graphene Technologies (Pvt) Ltd. (Ceylon), einem führenden Hersteller von hochgradigem Graphenoxid, das aus zu 99 % reinem Ganggraphit gewonnen wird, unterzeichnet hat.

Die Vereinbarung, die am 1. August 2025 in Kraft trat, sieht vor, dass Ceylon regelmäßig hochwertige Graphenoxidpaste (mindestens 20 % Graphenoxid) an Argo liefert. Argo wird die hochgradige Konzentrat-Paste entsprechend den Vorgaben von Ceylon zu den erforderlichen Dispersionen mischen, um sie für den Einsatz in Beton, Zement und Asphalt aufzubereiten. Argo wird diese flüssige Dispersion in sein geplantes nordamerikanisches Vertriebsnetz integrieren und plant möglicherweise eine globale Expansion. Die Vereinbarung sieht ein Mindestbestellvolumen von 1000 Kilogramm vor. Argo hat sich verpflichtet, seine Käufe auf mindestens 4000 Kilogramm hochgradige Graphenoxidpaste während der Laufzeit der Vereinbarung zu erhöhen.

Ceylon ist für seine umfassenden und fortschrittlichen Betonprüfdaten im Bereich mit Graphen angereicherter Zement und Betonzusatzstoffe bekannt. Ceylon und Argo werden durch den Austausch von Daten und Fachwissen in den Bereichen Produktdesign, Mischverfahren und Flüssigdispersionstechniken zusammenarbeiten, um die Entwicklung fortschrittlicher integraler Zusatzstoffe für Baumaterialien zu beschleunigen. Argo wird die Weiterentwicklung innovativer Technologien, die von Ceylon entwickelt wurden, unterstützen, um den Vertrieb zu ermöglichen und gegebenenfalls Markttests durchzuführen. Die Vereinbarung enthält auch die Bestimmung, dass Ceylon eine im Voraus vereinbarte Lizenzgebühr für Verkäufe von konkurrierenden Kunden in den Betriebsregionen von Argo erhält.

Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von zwei Jahren, mit der Option jährlicher Verlängerungen, und enthält Bedingungen für die Qualitätssicherung, den Schutz geistigen Eigentums und die Zusammenarbeit. Beide Parteien sind entschlossen, eine künftige Joint-Venture-Fertigungsvereinbarung zu prüfen, um die Produktion weiter zu optimieren und die Kosten zu senken.

Scott Smale, President und CEO von Argo, erklärt: Diese Zusammenarbeit nutzt die Expertise von Ceylon bei der Herstellung von hochwertigem Graphenoxid aus einer der reinsten Formen von Ganggraphit weltweit und Argos Konstruktionswissen und Fähigkeiten in der Produktentwicklung und -distribution. Die Kosteneinsparungen durch den Versand von Paste im Vergleich zu Flüssigkeit machen die wirtschaftliche Integration von Graphen in unseren Mix zu einem sehr wettbewerbsfähigen Produkt.

Mit Graphen versetzter Beton, Zement und Asphalt stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich Baumaterialien dar. Durch die Integration von Graphen in herkömmliche Gemische weisen die Materialien deutliche Verbesserungen hinsichtlich mechanischer Eigenschaften und Haltbarkeit auf. Labor- und Felddaten gehen von einer verbesserten Druckfestigkeit, Zugfestigkeit und Biegefestigkeit um mindestens 30 %, 24 % bzw. 23 % aus. Die Messwerte für die Haltbarkeit zeigen ebenfalls erhebliche Verbesserungen, darunter eine um bis zu 70 % höhere Abriebfestigkeit und eine um 400 % geringere Wasserdurchlässigkeit. Diese Verbesserungen tragen zu einer längeren Lebensdauer, reduzierten Wartungsanforderungen und einem potenziell reduzierten Materialverbrauch bei. Die Technologie entspricht bei gleichzeitiger Kosteneffizienz den Vorgaben des nachhaltigen Bauens.

Über Ceylon Graphene Technologies (Pvt) Ltd.

Ceylon Graphene Technologies mit Sitz im Nanotechnology & Science Park, Sri Lanka Institute of Nanotechnology (SLINTEC) in Homagama, ist auf die Herstellung hochwertiger Graphenoxidpaste aus 99 % reinem Ganggraphit spezialisiert. Die für ihre Qualität bekannten Produkte von Ceylon sind auf anspruchsvolle Anwendungen zugeschnitten, darunter Lithium-Ionen-Batterien und mit Graphen angereicherte Materialien.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für moderne Werkstoffe, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger, leistungsstarker Lösungen für die Bau- und Agrarindustrie konzentriert. Über seine Tochtergesellschaften, darunter Argo Green Concrete Solutions Inc., setzt Argo innovative Technologien ein, um umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die den Anforderungen der modernen Infrastruktur gerecht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Smale, CEO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: scott.smale@argographene.com

Telefon: 306-596-2673

Website: www.argographene.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß dem kanadischen Wertpapierrecht zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich Aussagen zur Weiterentwicklung von Argos Technologie und zur Herstellung umweltfreundlicher Produkte. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem der Erhalt notwendiger behördlicher Genehmigungen. Argo übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

