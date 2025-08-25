IRW-News: Cytophage Technologies Ltd.: Cytophage Technologies erhält von Health Canada die Validierung für die Produkte OvaPhage und PhageFend zur Verwendung im Bereich Lebensmittelsicherheit

IRW-PRESS: Cytophage Technologies Ltd.: Cytophage Technologies erhält von Health Canada die Validierung für die Produkte OvaPhage und PhageFend zur Verwendung im Bereich Lebensmittelsicherheit

- Cytophage erhält von Health Canada Unbedenklichkeitsbescheinigungen für zwei seiner innovativen Bakteriophagenprodukte

- Regulatorischer Meilenstein beschleunigt Cytophages Weg zur Kommerzialisierung und zu einem breiteren Marktzugang

- Kanada schließt sich der EU und den USA an, indem es die Phagentechnologie akzeptiert und damit antibiotikafreie Lösungen für Lebensmittel vorantreibt

Winnipeg, den 25. August 2025 - Cytophage Technologies (Cytophage oder das Unternehmen) (TSXV:CYTO / FWB:70G) gab heute bekannt, dass es zwei Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Letters of No Objection; LONO) von Health Canada für sein Produkt OvaPhage zur Behandlung von Eieroberflächen und sein Produkt PhageFend zur Behandlung von Lebensmitteloberflächen erhalten hat. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in Bezug auf die Zulassung, die den Weg für die Einführung innovativer, wissenschaftlich fundierter Lösungen zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit auf dem kanadischen Markt ebnen wird.

Die LONO-Validierungen bestätigen die Sicherheit und Wirksamkeit der Bakteriophagen-Technologie für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, wobei sich OvaPhage derzeit in der

Endphase der Entwicklung befindet und auf dem Weg zur Kommerzialisierung ist.

Phagenbehandlungen stellen eine Alternative zu Antibiotika dar, die bekanntermaßen zur globalen Antibiotikaresistenz (AMR) beitragen. Mit diesen Validierungen erkennt und akzeptiert Kanada die Phagentechnologie für die Lebensmittelsicherheit und antibiotikafreie Lebensmitteloptionen. Die LONO-Benachrichtigungen sind auch ein entscheidender Schritt vorwärts bei der Gewährung des Marktzugangs für Phagenprodukte im Rahmen eines regulierten Verfahrens in Kanada.

Dieser Meilenstein unterstreicht unser unerschütterliches Engagement für die Bekämpfung bakterieller Krankheiten und Infektionen, sagte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage. Wir sind stolz darauf, eine Vorreiterrolle dabei zu übernehmen, um zu zeigen, dass phagenbasierte Lösungen sichere und wirksame Instrumente zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und -versorgung sein können, insbesondere angesichts der aktuellen Salmonellenausbrüche im Zusammenhang mit der Kontamination von Pistazien und Salami in Kanada.

Durch die Ausweitung des Zugangs zu unseren innovativen Phagenprodukten wollen wir die Abhängigkeit von Antibiotika in Lebensmittelsystemen deutlich reduzieren und einen nachhaltigen Ansatz zur Bekämpfung der globalen Bedrohung durch Antibiotikaresistenzen bieten, ergänzte er.

Details zu den Benachrichtigungen:

- Die Schreiben dienen als formelle Benachrichtigung der Lebensmittelabteilung von Health Canada, dass die Bakteriophagenprodukte OvaPhage und PhageFend in der Lebensmittelverarbeitung und -herstellung verwendet werden dürfen.

- Der Antrag von Cytophage enthielt umfassende Daten und wissenschaftliche Nachweise, die die Sicherheit und Wirksamkeit beider Produkte belegen. Diese wurden von Health Canada gründlich geprüft und führten zur Ausstellung der LONO-Benachrichtigungen.

- Die erste LONO-Mitteilung besagt, dass Health Canada die vorgelegten Daten bewertet und zu dem Schluss gekommen ist, dass OvaPhage wirksam zur Reduzierung von Salmonellen, Escherichia- und Shigella-Bakterien (Enterobacteriaceae) auf der Oberfläche von Eiern beiträgt.

- Die zweite LONO-Mitteilung besagt, dass Health Canada die Daten bewertet und zu dem Schluss gekommen ist, dass PhageFend wirksam zur Reduzierung von Salmonella enterica auf rohen, haut- und knochenlosen Hähnchenbrustfilets beiträgt.

Cytophage ist nun in der Lage, die Produktentwicklung von OvaPhage für Eierproduzenten und PhageFend für Fleischverarbeitungsbetriebe abzuschließen, wodurch eine effektivere Entfernung von Bakterien von Oberflächen ermöglicht wird. Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit seinem kommerziellen Forschungspartner für OvaPhage zusammen, um die effektivste Dosierung und Anwendungsprozesse für kommerzielle Umgebungen zu ermitteln.

Dieser regulatorische Erfolg dürfte den Weg für künftige Zulassungen von Phagenprodukten ebnen, darunter auch solche für Tierfutter und möglicherweise letztlich für die therapeutische Anwendung beim Menschen, und damit den weltweiten Kampf gegen Antibiotikaresistenzen vorantreiben.

Über Cytophage

Cytophage Technologies (TSXV:CYTO / FWB: 70G) ist ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, das sich der Erforschung, Produktentwicklung und Vermarktung von Bakteriophagen widmet.

Bakteriophagen sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren und töten. Diese natürlichen Bakterienkiller können alle zellulären oder organismischen Abwehrmechanismen überwinden. Sie sind die natürliche Version von Antibiotika.

Cytophage verbessert die natürlichen Fressfeinde der Bakterien mit Hilfe von Umwelt- und genetischen Modifikationen, um sichere und giftfreie Killerlösungen für große adressierbare Märkte zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Tiergesundheit liegt, die einen schnellen Weg zu kurzfristigen Einnahmen bietet.

Als einziger Hersteller von Bakteriophagen in Kanada, der über eine große Bibliothek von Stämmen verfügt, hat sich Cytophage verpflichtet, die globale Herausforderung der Antibiotikaresistenz (AMR) anzugehen. Die WHO sagt voraus, dass AMR bis 2050 die Hauptursache für die menschliche Sterblichkeit sein wird.

Viele Länder haben den präventiven Einsatz von Antibiotika in der Tierproduktion bereits verboten oder eingeschränkt, darunter 27 EU-Länder, die USA, Kanada, Brasilien, Bangladesch, Indien und Mexiko. Hinzu kommt, dass die Verbraucher in aller Welt biologische und antibiotikafreie Produkte verlangen.

Cytophage setzt eine risikofreie und patentierte Technologie ein, um innovative und kostengünstige Produkte zu entwickeln, die die Kraft von Bakteriophagen zur Bekämpfung bakterieller Infektionen nutzen, die die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen.

Weitere Informationen über Cytophage Technologies und seine innovative Arbeit im Bereich der Bakteriophagen-Therapie finden Sie unter www.cytophage.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Heather Medwick

Chief Operating Officer

Tel.: + 1 431 388 8873

E-Mail: heather@cytophage.com

Cytophage Investor Alerts: https://cytophage.com/subscribe

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, budgetiert, planen, budgetieren, prognostizieren, schätzen, glauben oder beabsichtigen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, könnten oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Cytophage erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind unter der Überschrift Risikofaktoren im Filing Statement von Cytophage vom 30. Januar 2024 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Risiken, die mit der Bakteriophagenbranche verbunden sind, wie z.B. betriebliche Risiken bei der Entwicklung oder bei den Investitionsausgaben, die Ungewissheit umfangreicher behördlicher Genehmigungs-anforderungen, staatliche Vorschriften, der Schutz des geistigen Eigentums, die Produkthaftung und der schnelle technologische Fortschritt. Cytophage lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80800

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80800&tr=1

