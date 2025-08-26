Werbung ausblenden

POLITIK: U-Boote für Kanada: Thyssenkrupp in der engeren Auswahl

dpa-AFX · Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Marinesparte von Thyssenkrupp winkt ein Rüstungs-Deal mit Kanada. Beim geplanten Kauf mehrerer U-Boote sei der deutsche Rüstungskonzern eines von zwei Unternehmen in der engeren Auswahl, sagte der kanadische Premierminister Mark Carney nach einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin. Für den Nachmittag kündigte Carney eine Visite bei Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel an. Im Oktober wolle er den konkurrierenden Anbieter in Südkorea besuchen.

TKMS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote. Deutschland und Norwegen haben dort bereits gemeinsam zehn U-Boote der Klasse 212CD in Auftrag gegeben. Dieser deutsch-norwegischen Initiative wollen sich die Kanadier möglicherweise anschließen. Merz sagte, eine solche Vereinheitlichung der Systeme wäre "ein sehr starkes Signal" für eine gemeinsame Sicherung des Nordatlantiks./ax/mfi/sk/DP/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden