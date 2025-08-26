Werbung ausblenden

Pressestimme/'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu: Was Merkel geschafft hat

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu: Was Merkel geschafft hat:

"Die ehemalige Kanzlerin, die weiterhin dabei bleibt, damals alles richtig gemacht zu haben, kommt zu dem Schluss: 'Bis jetzt haben wir viel geschafft.' Falsch ist das nicht. (.) Doch ist auch unverkennbar, wo die Masseneinwanderung den deutschen Staat überforderte - überall dort, wo er schon vorher Schwächen hatte und bis heute hat: bei der Kriminalitätsbekämpfung, bei der Eindämmung des Sozialschmarotzertums und in den Schulen, wo die Weichen fürs Leben gestellt werden. (.) Von den Misserfolgen profitiert vor allem die AfD. (.) Die AfD müsste der früheren Kanzlerin eigentlich dankbar dafür sein, ihr das Thema verschafft zu haben, das der Partei zu ihrem kometenhaften Aufstieg verhalf. Hier könnte Merkel bei aller Bescheidenheit auf das 'wir' verzichten und sagen: Ich habe das geschafft."/yyzz/DP/stw

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden