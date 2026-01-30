W​e​r​b​u​n​g von
Börse Stuttgart

Tech-Giganten unter Druck? KI-Investitionen, Marktstimmung und Silber im Fokus

Börse Stuttgart · Uhr
E-MobilitätBatterienKI
Artikel teilen:

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/

► Darum geht's im Video:
Wie steht es aktuell um die großen Tech-Giganten – und wie belastbar sind ihre Bewertungen? In diesem Video analysieren Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Lars Erichsen (Rendite-Spezialisten) die jüngsten Entwicklungen an den Aktienmärkten mit Fokus auf Microsoft, Meta und Tesla. Im Mittelpunkt stehen die enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz, steigende Infrastrukturkosten und die Frage, wie gut sich diese Ausgaben künftig monetarisieren lassen. Zudem diskutieren sie Metas milliardenschwere Wetten auf das Metaverse und warum diese Investitionen am Markt zunehmend kritisch gesehen werden. Neben Tech-Aktien rückt auch der Rohstoffmarkt in den Fokus.

Timestamps:
00:00 ► Marktanalyse und Tech-Giganten
02:52 ► Microsofts Herausforderungen und Chancen
05:51 ► Künstliche Intelligenz und ihre Wettbewerber
08:57 ► Meta und das Metaverse-Paradox
12:03 ► Tesla: Wachstum und Herausforderungen
15:08 ► Zukunftsausblick und Marktstimmung
19:40 ► Investitionsstrategien und Tech-Werte
21:15 ► Silber als Investitionsalternative
24:50 ► Marktanalyse und Preisprognosen für Silber
29:33 ► Gold-Silber-Ratio und zukünftige Trends
32:42 ► Abschluss und persönliche Anmerkungen

► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/

► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:
📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart
📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart
🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/

🕐 Das Video wurde am 30.01.2026 um 15:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.

Microsoft Corp.: WKN: 870747, ISIN: US5949181045
Tesla, Inc.: WKN: A1CX3T, ISIN: US88160R1014
Intel Corp.: WKN: 855681, ISIN: US4581401001
Pan American Silver Corp.: WKN: 876617, ISIN: CA6979001089
First Majestic Silver Corp.: WKN: A0LHKJ, ISIN: CA32076V1031
Silvercorp Metals Inc.: WKN: A0J3L2, ISIN: CA82835P1036

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
S
Silberpreis
Microsoft
Intel
Tesla
First Majestic Silver
Pan American Silver
Silvercorp Metals

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 29.01.2026
Tesla verbucht Umsatzrückgang - aber noch ist Fantasie im Kurs vorhandengestern, 16:03 Uhr · onvista
Tesla verbucht Umsatzrückgang - aber noch ist Fantasie im Kurs vorhanden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"28. Jan. · onvista
Alle Premium-News