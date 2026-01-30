Tech-Giganten unter Druck? KI-Investitionen, Marktstimmung und Silber im Fokus

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



Darum geht's im Video:

Wie steht es aktuell um die großen Tech-Giganten – und wie belastbar sind ihre Bewertungen? In diesem Video analysieren Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Lars Erichsen (Rendite-Spezialisten) die jüngsten Entwicklungen an den Aktienmärkten mit Fokus auf Microsoft, Meta und Tesla. Im Mittelpunkt stehen die enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz, steigende Infrastrukturkosten und die Frage, wie gut sich diese Ausgaben künftig monetarisieren lassen. Zudem diskutieren sie Metas milliardenschwere Wetten auf das Metaverse und warum diese Investitionen am Markt zunehmend kritisch gesehen werden. Neben Tech-Aktien rückt auch der Rohstoffmarkt in den Fokus.



Timestamps:

00:00 ► Marktanalyse und Tech-Giganten

02:52 ► Microsofts Herausforderungen und Chancen

05:51 ► Künstliche Intelligenz und ihre Wettbewerber

08:57 ► Meta und das Metaverse-Paradox

12:03 ► Tesla: Wachstum und Herausforderungen

15:08 ► Zukunftsausblick und Marktstimmung

19:40 ► Investitionsstrategien und Tech-Werte

21:15 ► Silber als Investitionsalternative

24:50 ► Marktanalyse und Preisprognosen für Silber

29:33 ► Gold-Silber-Ratio und zukünftige Trends

32:42 ► Abschluss und persönliche Anmerkungen



Das Video wurde am 30.01.2026 um 15:00 Uhr veröffentlicht.



Microsoft Corp.: WKN: 870747, ISIN: US5949181045

Tesla, Inc.: WKN: A1CX3T, ISIN: US88160R1014

Intel Corp.: WKN: 855681, ISIN: US4581401001

Pan American Silver Corp.: WKN: 876617, ISIN: CA6979001089

First Majestic Silver Corp.: WKN: A0LHKJ, ISIN: CA32076V1031

Silvercorp Metals Inc.: WKN: A0J3L2, ISIN: CA82835P1036