Paypal vor Übernahme? – IBM-Aktie im KI-Test

Berichte über Gespräche mit Banken sorgen für neue Dynamik bei der Paypal-Aktie. Geht es um das Gesamtunternehmen oder einzelne Plattformteile?

Die Bewertung rückt in den Mittelpunkt: Wie viel steckt in Venmo, BNPL und Braintree wirklich drin? Und was ist Spekulation – was Substanz?

IBM – KI verändert das Legacy-Geschäft

Ein neues KI-Tool verspricht automatisierte COBOL-Modernisierung. Der Markt reagiert sensibel, denn genau hier verdienen viele IT-Dienstleister ihr Geld.

Wird KI zum Effizienztreiber – oder verschiebt sich das Geschäftsmodell grundlegend? IBM hält dagegen und verweist auf die Systemarchitektur als eigentlichen Werttreiber.