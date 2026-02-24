Paypal vor Übernahme? – IBM-Aktie im KI-Test
In der heutigen Sendung bespricht Martin Gerresheimer, Elmos, FMC, MTU, ASML, Hims & Hers Health, Kratos, Mercado Libre, American Express, Paypal und IBM.
Berichte über Gespräche mit Banken sorgen für neue Dynamik bei der Paypal-Aktie. Geht es um das Gesamtunternehmen oder einzelne Plattformteile?
Die Bewertung rückt in den Mittelpunkt: Wie viel steckt in Venmo, BNPL und Braintree wirklich drin? Und was ist Spekulation – was Substanz?
IBM – KI verändert das Legacy-Geschäft
Ein neues KI-Tool verspricht automatisierte COBOL-Modernisierung. Der Markt reagiert sensibel, denn genau hier verdienen viele IT-Dienstleister ihr Geld.
Wird KI zum Effizienztreiber – oder verschiebt sich das Geschäftsmodell grundlegend? IBM hält dagegen und verweist auf die Systemarchitektur als eigentlichen Werttreiber.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–