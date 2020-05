3 Top-Aktien, die man jetzt unter 10 € kaufen kann

Bei vielen Börsianern besteht der Irrglaube, dass eine Aktie nur dann günstig ist, wenn sie einen möglichst geringen Kurswert aufweist. Ich kann nachvollziehen, wie man, wenn man noch nicht allzu erfahren an der Börse ist, auf diesen Trugschluss kommt. Immerhin kann man für verhältnismäßig wenig Geld verhältnismäßig viele Aktien auf einmal einsammeln. Genau aus diesem Grund erfreuen sich beispielsweise Penny-Stocks bei manchen Aktionären großer Beliebtheit.

Ausschlaggebend ist aber immer die Marktkapitalisierung. Sprich, der gesamte Wert aller ausstehenden Aktien zusammen. Ein Penny-Stock mit einem Aktienkurs von 0,10 Cent mag zwar sehr günstig erscheinen, kann aber trotzdem fundamental teuer sein. Vor allem besitzt man nicht automatisch mehr an dem Unternehmen, wenn man sich davon 10.000 Stück leisten kann. Meistens sind bei Penny-Stocks weitaus mehr Aktien im Umlauf als bei Unternehmen, bei denen die Aktie bei 300 Euro je Stück notiert.

Doch auch Aktien mit hohen Kursständen können fundamental überbewertet sein oder die Unternehmen dahinter taugen nichts. Heute möchten wir uns mit drei Top-Aktien beschäftigen, die gegenwärtig alle unter 10 Euro je Anteil gehandelt werden und meiner Meinung nach sowohl über Qualität verfügen als auch zu einer attraktiven Bewertung notieren.

Das Immobilienunternehmen Aroundtown, das auf Geschäfts- und Wohnimmobilien in Deutschland und den Niederlanden fokussiert ist, notiert derzeit zu einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von nur 4,18 (Schlusskurs: 13.05.2020, maßgeblich für alle Berechnungen).

Für ein Unternehmen, das seine Umsätze stark steigert und sogar mit einer Fusion für weiteres Wachstum sorgen möchte, erscheint mir das ziemlich günstig. Es liegt auf der Hand, dass Aroundtown durch die Coronakrise kurzfristig Probleme haben könnte. Auf lange Sicht hingegen wird das nichts an der bisherigen Erfolgsstory ändern. Zumal in der Krise auch für Aroundtown möglicherweise interessante Chancen für Zukäufe zu finden sein könnten.

Nachdem E.ON lange Zeit in der Versenkung verschwunden war, mausert sich der Energiekonzern aus Essen so langsam zurück zu einer soliden Qualitätsaktie. Das Geschäft mit Strom ist generell recht defensiv und antizyklisch, was für sicherheitsorientierte Investoren ein Vorteil ist. Nicht nur die Herstellung von Strom kann lukrativ sein, sondern auch die Verteilung davon.

Nach dem innogy-Deal steigt E.ON zu einem wichtigen Netzbetreiber auf. Hier könnten spannende Wachstumsmöglichkeiten auf die Essener warten, wenn sie sich bei der intelligenten Energieverteilung richtig positionieren.

Im Moment wird das Energieunternehmen zu einem KGV von 13,6 gehandelt. Das erscheint im ersten Augenblick etwas teuer, allerdings muss man bedenken, dass der Gewinn des Konzerns durch die Umstrukturierungen noch recht schwankungsanfällig ist.

Nichtsdestotrotz empfinde ich die Aktie von E.ON als attraktiv bewertet, nicht zuletzt auch wegen der Dividendenpolitik, die den Aktionären durch steigende Dividenden in Zukunft zugutekommen soll.

Das IT-Beratungsunternehmen KPS verschafft seinen Kunden eine All-in-one-Lösung was Business-Transformation und Prozessoptimierung angeht. Dabei greift das Unternehmen aus Unterföhring auf technisches Know-how zurück und kombiniert dieses gekonnt mit kaufmännischer Expertise im Bereich der Unternehmensprozesse.

KPS ist kein schnell wachsendes Tech-Unternehmen, versteht es aber, seine Umsätze in attraktiver Art und Weise zu steigern. Mit einem gegenwärtigen KGV von 15,8 wirkt die KPS-Aktie nicht wie ein Schnäppchen. Allerdings sind die Gewinne zuletzt durch Sonderbelastungen gemindert worden, was das Bild hier gewissermaßen etwas verzerrt.

Sobald die Expansionspläne des Unternehmens die ersten Früchte abwerfen, sollten die Gewinne auch schnell steigen und die Bewertung, im Verhältnis zum jetzigen Aktienkurs, relativieren. Nebenbei bemerkt, schüttet auch KPS eine attraktive Dividende aus.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Aroundtown, E.ON und KPS. The Motley Fool empfiehlt Aroundtown.

