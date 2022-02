4 Gründe, sich keine Sorgen um einen Börsencrash zu machen

Ein Bargeldpuffer kann dich davor bewahren, bei einem Marktcrash verkaufen zu müssen.

Ein langfristiger Fokus ist immer wichtig, wenn du Aktien kaufst oder besitzt.

Mit der Denkweise eines Value-Investors kannst du bei einem Börsencrash vielleicht sogar in der Nähe der Tiefststände kaufen.

Wichtige Punkte

Der Aktienmarkt wird wieder abstürzen. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann. Das größte kurzfristige Risiko ist vielleicht, dass die hohe und weiter steigende Inflation den nächsten großen Einbruch auslösen könnte. Und wie? Nun, die für Montag angesetzte Sitzung der Federal Reserve könnte zu einem schnelleren und aggressiveren Tapering führen, als der Markt bereits erwartet. Das könnte eine Umschichtung aus risikoreicheren Anlagen wie Aktien bewirken und zu einer Marktkorrektur führen.

Unabhängig davon, ob dieses Szenario eintritt oder nicht, ist die Realität, dass Aktien sowohl steigen als auch fallen können. Wenn du das erkennst und dich entsprechend darauf vorbereitest, kannst du einen einfachen Börsencrash überstehen - und auf der anderen Seite in einer guten Position sein, um an einer anschließenden Erholung teilzuhaben.

Aus diesem Grund gibt es vier Gründe, sich keine Sorgen um einen Börsencrash zu machen.

1. Du musst deine Aktien heute nicht verkaufen

Generell gilt: Du solltest kein Geld in Aktien investiert haben, das du voraussichtlich innerhalb der nächsten fünf Jahre ausgeben musst. Wenn du diese Richtlinie befolgt hast, ist es viel einfacher, einen Börsencrash zu verkraften. Es ist zwar immer noch nicht lustig, aber du kannst es überstehen.

Denn wenn du das Geld nicht sofort brauchst, musst du keine Aktien verkaufen, wenn sie niedrig sind, nur um deine Rechnungen zu bezahlen. Das gibt dir die Chance, nicht nur einen Crash zu überstehen, sondern auch bei starken Unternehmen zuzukaufen, wenn sie gerade am günstigsten sind. Die Möglichkeit, niedrig zu kaufen - anstatt niedrig zu verkaufen - ermöglicht es dir, nach dem Crash in einer besseren Position zu sein.

2. Du hast Geld für den Notfall auf Lager

Eines der größten Risiken bei einem Börsencrash ist nicht der Crash selbst, sondern die Tatsache, dass ein Abschwung oft mit dem Verlust des Arbeitsplatzes verbunden ist. Selbst wenn du vorhast, deine Aktien während eines Börsencrashs zu halten, kann es sein, dass du sie verkaufen musst, weil du deinen Job verlierst, wenn du kein Gehalt bekommst und kein Bargeldpolster hast.

Ein drei- bis sechsmonatiger Notfallfonds verschafft dir Zeit, dich nach einem neuen Job umzusehen und Wege zu finden, deine Kosten zu senken, bevor du dich gezwungen siehst, deine Aktien zu verkaufen. Das ist ein Puffer, der in einer schwierigen Situation sehr nützlich sein kann. Er gehört auch zu den Dingen, von denen du hoffst, dass du sie nie brauchen wirst - aber wenn du sie brauchst, wirst du unglaublich froh sein, dass sie da sind.

3. Du besitzt starke Unternehmen, die immer noch ihre Dividende zahlen

Das Schöne an der Dividende einer Aktie ist, dass sie in der Regel auf der Grundlage der Fähigkeit des Unternehmens, Geld zu verdienen, gezahlt wird und nicht auf der Grundlage der kurzfristigen Stimmung an der Börse. Wenn Unternehmen auch in einem fallenden Markt weiterhin ihre Dividenden zahlen, hilft das den Anlegern in mehrfacher Hinsicht.

Erstens kann das Bargeld genutzt werden, um mehr Aktien zu kaufen, während sie fallen - entweder von dem Unternehmen, das die Dividende gezahlt hat, oder von einem anderen Unternehmen, das zu einem niedrigen Preis einen überzeugenden Wert darstellt. Dieses Bargeld wird verfügbar, ohne dass du Aktien verkaufen oder Geld aus einer anderen Quelle auftreiben musst, was beruhigend sein kann, wenn du dir Sorgen um die Zukunft machst.

Zweitens kann die Tatsache, dass Unternehmen ihre Zahlungen weiterhin aus dem verfügbaren Cashflow leisten, einen beruhigenden Effekt für Investoren haben, selbst wenn der Markt um sie herum in Panik zu geraten scheint. Schließlich gibt es nichts Besseres als kaltes, hartes Geld, um die Menschen daran zu erinnern, dass hinter jeder Aktie ein Unternehmen steht. Wenn eine Dividende immer noch unterstützt und gezahlt wird, bedeutet das, dass es immer noch ein erfolgreiches Unternehmen gibt, egal was der Aktienkurs im Moment sagt.

4. Du denkst wie ein Value-Investor

Letztlich ist eine Aktie ein Anteil an einem Unternehmen. Wenn das Unternehmen derzeit profitabel ist und dies voraussichtlich auch bleiben wird, ist jede Aktie etwas wert. Value-Investoren wissen, dass der innere Wert eines Unternehmens auf seiner Fähigkeit beruht, im Laufe der Zeit Geld zu erwirtschaften, und nicht einfach darauf, was der Markt heute zu zahlen bereit ist.

Daher kann ein Börsencrash dazu führen, dass die Aktien großartiger Unternehmen zu einem Preis angeboten werden, der unter dem liegt, was sie nach Ansicht der Value-Investoren wirklich wert sind. Diese Art der Preisgestaltung macht Value-Investoren während eines Börsencrashs zu aggressiven Käufern und ist ein wichtiger Teil der Strategie, mit der Warren Buffett sein Vermögen erwarb und ausbaute.

Vor allem zusammen mit den ersten drei Gründen, sich keine Sorgen um einen Börsencrash zu machen, kann dieser vierte Grund dir sogar die Möglichkeit geben, von einem solchen zu profitieren. Denn wenn du das nötige Kleingeld hast, um den Abschwung zu überstehen, und das nötige Kleingeld, um in der Nähe der Tiefststände zu kaufen, hast du die Möglichkeit, bei einer anschließenden Erholung viel Geld zu verdienen.

Bist du bereit für den nächsten Crash?

Diese vier Faktoren können dir dabei helfen, einen Börsencrash mit viel weniger Sorgen zu überstehen, aber sie funktionieren viel besser, wenn du sie schon vor dem nächsten Crash vorbereitest. Beginne also noch heute damit, deinen Plan aufzustellen. Auf diese Weise bist du in einer viel besseren Position, wenn der Markt das nächste Mal abstürzt.

Der Artikel 4 Gründe, sich keine Sorgen um einen Börsencrash zu machen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Chuck Saletta auf Englisch verfasst und am 13.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images