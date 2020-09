4 Lektionen über das Investieren, die du von Warren Buffett lernen kannst

Er mag zwar 90 Jahre alt sein, aber der Rat des Orakels von Omaha ist heute noch genauso aktuell wie beim ersten Mal. Daher wäre es klug, wenn die Investoren die klugen Ratschläge von Warren Buffett annehmen würden, die er uns gegeben hat, seit er in den 1960er Jahren aus dem bekannten Textilunternehmen Berkshire Hathaway die diversifizierte Investmentgesellschaft gemacht hat, die wir heute kennen und lieben.

All diese Tipps sind natürlich sehr aussagekräftig, aber vier von ihnen könnten im aktuellen Umfeld relevanter sein, als sie es normalerweise sind.

1. Fokus auf die Langfristigkeit

Es waren schon immer kluge Ratschläge, vor allem deshalb, weil die meisten Investoren in dem Bemühen, kurzfristig große Gewinne zu erzielen, sich am Ende mehr schaden als nützen.

Das Ausnutzen kurzfristiger “Schwankungen” hängt nicht so sehr von den Ergebnissen eines Unternehmens ab, sondern vielmehr davon, wie andere Investoren zu einem bestimmten Zeitpunkt in absehbarer Zukunft über eine Aktie denken werden. Zu erraten, wie sich ein Unternehmen entwickeln wird, ist nicht unbedingt einfach, aber zu erraten, wie die Menschen bereit sein werden, einen Namen in der Zukunft über- oder unterzubewerten, ist kaum mehr als Rätselraten. Menschen sind wankelmütig und ziemlich unberechenbar. Aus diesem Grund wurde geschätzt, dass zwischen 80 und 90 % der echten Day-Trader tatsächlich Geld verlieren.

Langfristig orientierte Anleger können sich langfristig jedoch weitgehend darauf verlassen, dass die Anleger gemeinsam (zumindest gelegentlich) zur Besinnung kommen, wenn es um den Kurs einer Aktie geht, und diesen angemessen bewerten. Es könnte einfach Jahre dauern, bis sich diese Realität einstellt.

2. Behandele das Stockpicking nicht als Zeitvertreib

Eng verwandt mit dem ersten Rat, der sich auf die Langfristigkeit konzentriert, ist die Erinnerung daran, dass du das Investieren nicht als ein Hobby betrachten solltest. Eine solche Denkweise wird dich letztendlich zu kostspieligen Fehltritten verleiten. Meistens ist die beste Investitionsentscheidung, die du treffen kannst, die Entscheidung, nichts zu tun - zumindest nicht im Moment.

Das ist ein Tipp, der in diesem Jahr besonders verloren gegangen ist oder übersehen wurde. Da die Coronavirus-Pandemie den Profi- und College-Sport effektiv zum Erliegen gebracht hat, werden Sport-Junkies zu Aktienspekulanten, um die Lücke zu füllen. Ein typisches Beispiel: David Portnoy, der Gründer und Chef der oft umstrittenen Sport-Blog-Website Barstool Sports, hat den Handel zu einer Art Sport gemacht. Er hat zahllose andere mit ihm ins Gefecht geführt, wobei viele seinen Aktienempfehlungen kauften, nachdem er erfolgreich an einer marktweiten Rallye teilgenommen hatte, die seit März die Aktien in die Höhe treibt.

Anfang dieses Monats verlor Portnoy Berichten zufolge in einem Augenblick 4 Millionen US-Dollar, als die Technologieaktien unerwartet einbrachen.

Das soll nicht heißen, dass langfristige Anleger nicht auch Rückschläge erlitten haben, als der Markt begann, eine seit Monaten andauernde Rallye zu beenden. Aber Anleger, die weder Aufregung noch Nervenkitzel suchten, wären wahrscheinlich auf einen solchen Schritt in Form von Gewinnmitnahmen im Vorfeld der Trendwende vorbereitet gewesen.

3. Denk für dich selbst

In diesem Sinne könnten selbst Investoren, die nicht in den Hype der Aktienspekulation gelockt wurden, besser dran sein, wenn sie ihre eigenen Entscheidungen treffen.

Das soll nicht heißen, dass ein Anleger nicht die Hilfe qualifizierter Experten (oder Newsletter wie die von The Motley Fool) in Anspruch nehmen kann. Diese Quellen können Investitionsideen hervorbringen, die du allein vielleicht nicht finden konntest, und sie können dir helfen, ein komplettes Portfolio zu planen oder sogar in kniffligen Steuerfragen zu navigieren. Letztendlich gibt es jedoch niemanden, der besser geeignet ist, Aktien für das Portfolio einer bestimmten Person auszuwählen, als diese Person selbst.

Anfängern und unerfahrenen Anlegern mag das vielleicht nicht immer so vorkommen, aber es ist eine Tatsache, dass in diesem Zusammenhang nicht viel Intellekt oder Erfahrung erforderlich ist. Es erfordert ein hohes Maß an Disziplin und gesundem Menschenverstand. Man muss nur den Unterschied zwischen Hype und echtem Potenzial erkennen.

4. Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind

Und schließlich war Warren Buffett nicht der erste, der das äußerte, auch wenn er das schon oft gesagt hat. Benjamin Graham lehrte Buffett, was es mit Angst und Gier auf sich hat, und Baron Rothschild wird der Ausspruch “die Zeit zum Kaufen ist, wenn Blut auf den Straßen fließt” zugeschrieben, der seit weit über einem Jahrhundert regelmäßig im Umlauf ist. Die zugrunde liegende Idee hat sich jedoch kein bisschen geändert. Das heißt, die Menschen sind am meisten in Panik, wenn ein wichtiger Markt am Boden liegt, und sie sind gefährlich zuversichtlich, kurz bevor ein wichtiger Markt die Obergrenze erreicht. (frage einfach David Portnoy!)

Verstehe das nicht falsch, wie es einige Investoren vielleicht tun würden. Oberflächlich betrachtet klingt das wie ein Vorschlag, den Marktein- und -ausstieg nach der Marktstimmung zu timen oder direkt nach größeren Kursbewegungen gegenläufige Geschäfte zu tätigen. Das ist nicht ganz das, was das Orakel von Omaha sagen will; wie kurzfristige Händler neigen Market Timer dazu, sich selbst einen schlechten Dienst zu erweisen, einfach weil der Markt dazu neigt, das Unerwartete zu tun. Buffetts Botschaft lautet: lass dich nicht vom Umfeld, von Schlagzeilen oder anderen Investoren davon abhalten, dich auf langfristige Geschäfte einzulassen, wenn diese billig sind, oder aus überbewerteten Namen auszusteigen, wenn sie scheinbar unaufhaltsam sind. Extreme Situationen sind in der Regel von kurzer Dauer.

Ja, die Ratschläge zu Furcht und Gier basieren auf Elementen der drei vorangegangenen Punkte.

