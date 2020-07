9-Tage-Prognose hat geklappt, Thomas Gebert, aber nun?

Der DAX deutlich über 13.000. Impfstoff-Hoffnung, EU-Deal, Charttechnik - das sind die aktuellen Treiber am deutschen Aktienmarkt wie auch an vielen internationalen Märkten. Aber was passiert nach so einem 9-Tage-Muster? Fragen an Thomas Gebert, Gebert-Brief.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008