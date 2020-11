Abionic-Test soll Entscheidung über Intensiv-Behandlung für Corona-Patienten erleichtern

Zürich (Reuters) - Ein Test der Schweizer Medizintechnikfirma Abionic verspricht Ärzten Hilfe bei der Entscheidung, ob an Covid-19 erkrankte Patienten eine Behandlung auf der Intensivstation benötigen.

Mit dem Verfahren lasse sich anhand einer kleinen, aus der Fingerkuppe entnommenen Blutprobe feststellen, wie schwerwiegend die Erkrankung und wie wahrscheinlich eine Verschlechterung des Gesundheitszustands sei, erklärte das Unternehmen aus Lausanne am Donnerstag. Mediziner erhielten das Testergebnis binnen fünf Minuten und könnten dann entscheiden, ob ein Patient auf die Intensivstation gehöre, auf eine allgemeine Station verlegt werden könne oder aus dem Krankenhaus entlassen.

Weltweit sind Krankenhäuser wegen der Coronavirus-Pandemie stark ausgelastet. Vor allem Intensivstationen arbeiten in manchen Ländern nahe oder an der Kapazitätsgrenze. Die teilweise massiven Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie in vielen Ländern zielen auch darauf ab, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern.

Abionic hat einen ursprünglich zur Erkennung von Sepsis entwickelten Test für die Anwendung bei Covid-19 so modifiziert, so dass schneller ein Ergebnis vorliegt. "Bereits im März dieses Jahres haben wir in vielen verschiedenen Publikationen bemerkt, dass eine der häufigsten Todesursachen bei Covid-19-Patienten tatsächlich eine bakterielle Sepsis war", sagte Abionic-Chef Nicolas Durand der Nachrichtenagentur Reuters. Der Test sei in klinischen Studien in verschiedenen Ländern und Krankenhäusern mit mehren Hundert Patienten validiert und nun in Europa zugelassen worden.

Die 2010 als Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) gegründete Abionic vertreibt ihre Tests und die dazugehörigen Testgeräte vor allem in Europa. Bislang seien einige Dutzend Geräte in Kliniken und anderen Gesundheitseinrichtungen in Betrieb, sagte Durand. Das Unternehmen, das bislang in drei Finanzierungsrunden knapp 37 Millionen Franken von Investoren erhalten hat, hat auch Tests zur Bestimmung von Allergien und des Depoteisen-Gehalts entwickelt.