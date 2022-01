Die Übernahmen im Produktionsbereich ergänzen die vorhandenen Stärken des Unternehmens hinsichtlich der globalen Beschaffung und des Vertriebs und bieten biopharmazeutischen sowie anderen anspruchsvollen Spezialkunden eine beispiellose Flexibilität und Zuverlässigkeit der Lieferkette

Die Fertigung gemäß GMP erfolgt jetzt auch in Nordamerika, Europa und Indien

Höhere Leistungsfähigkeit über den gesamten F&E- und Arzneimittelentwicklungsprozess hinweg

Erweitertes Angebot an GMP-konformer Fertigung, Verpackungen und Inhaltsstoffen

Stärkere Fokussierung auf Wachstumsmärkte in den Segmenten Biopharmazie, Impfstoffe, Nutrazeutika und Kosmetika

Aceto, ein weltweit führender Anbieter von Spezialmaterialien für die Endmärkte in den Bereichen Biowissenschaften und Spitzentechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sechs produktionsbezogene Akquisitionen konsolidiert und integriert hat. Damit will das Unternehmen ein hybrides Produktions-/Vertriebsmodell schaffen, das seinen Kunden in wachstumsstarken Endmärkten wie Pharmazeutika, Biopharmazeutika, Impfstoffe, Nutrazeutika, Agrarwirtschaft, Kosmetik und Spezialchemikalien entscheidende Vorteile bietet. Diese Entwicklungen kommen gerade zur rechten Zeit, da die Covid-19-Pandemie weiterhin die Anfälligkeit globaler Lieferketten offenbar werden lässt und Unternehmen dazu zwingt, ihre derzeitigen Strategien zu überdenken und sich auf die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit der Lieferkette zu konzentrieren.

„Über sieben Jahrzehnte hinweg hat sich Aceto eine führende Position als globaler Anbieter wertschöpfender Inhaltsstoffe aufgebaut. Wir beschaffen Tausende von Spezialinhaltsstoffen für Kunden, die auf hohe Qualität und Zuverlässigkeit Wert legen“, so Gilles Cottier, Chief Executive Officer von Aceto. „In den vergangenen Jahren haben wir intensiv daran gearbeitet, diese Kompetenzen zu ergänzen und zu erweitern, indem wir qualitativ hochwertige Produktionsstätten in den wichtigsten strategischen Märkten weltweit hinzugewonnen haben. Unsere Kernkompetenzen und Tätigkeiten erstrecken sich inzwischen auf drei Kontinente und umfassen das gesamte Spektrum der Forschung und Entwicklung sowie der Produktentwicklung und -herstellung.“

Aceto vertreibt in 10 Ländern mehr als 3.000 Produkte, darunter Reagenzien und Prozesshilfsmittel, Zwischenprodukte, pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) und Hilfsstoffe. Die Kompetenzen des Unternehmens umfassen F&E, Produktion, Qualitätssicherung, Lieferkettenmanagement, globale Beschaffung, GMP-konforme Herstellung sowie die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Qualitätsstandards. Die hochqualifizierten Beschaffungsteams des Unternehmens, die strategisch in Kompetenzzentren in den wichtigsten Regionen Asiens, Europas und Nordamerikas angesiedelt sind, stellen eine wichtige Ressource für die Kunden von Aceto dar. Sie werden jetzt dadurch gestärkt, dass sie zusätzlich zu den streng ausgewählten externen Lieferanten auch Zugang zu eigenen GMP-Produktionsressourcen von Aceto haben.

Cottier fügte hinzu: „Unser hybrides Modell und unsere breit gefächerten Kompetenzen bieten unseren Kunden Agilität und flexible Wahlmöglichkeiten. Damit sind sie in der Lage, innovative Produkte schneller zu entwickeln und zu vermarkten und gleichzeitig eine diversifizierte, flexible und zuverlässige Lieferkette zu gewährleisten, deren entscheidende Bedeutung durch die aktuelle Pandemie so offensichtlich geworden ist. In diesem Zusammenhang sind wir besonders stolz auf unsere branchenweit führende Quote für vollständige und rechtzeitige Lieferung (OTIF). Wir beabsichtigen, weiterhin in fortschrittliche Systeme und zusätzliche gezielte Akquisitionen zu investieren, um unsere Geschäftsaktivitäten umfassender zu integrieren und zu erweitern und unserem vielfältigen und wachsenden Kundenstamm noch stärkere Kompetenzen und Werte zu bieten.“

Bereits vor der Covid-19-Pandemie hatte Aceto die wachsende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, kritischen GMP-Hilfsstoffen und Rohstoffen in der Pharma- und Biopharma-Brancheerkannt und im Rahmen seiner Wachstumsstrategie die vorhandenen Produktionskapazitäten durch die Übernahme von sechs Unternehmen in weniger als 18 Monaten erweitert, um seine globalen Kapazitäten in den Bereich F&E und GMP-Produktion auszubauen. Zu den übernommenen Unternehmen zählen:

A&C , ein globaler GMP-Hersteller von Spezialträgerstoffen, Puffern, Prozesslösungen und Rohstoffen für den biopharmazeutischen Sektor

, ein globaler GMP-Hersteller von Spezialträgerstoffen, Puffern, Prozesslösungen und Rohstoffen für den biopharmazeutischen Sektor A&C Bio Buffer , ein führender GMP-Hersteller von kundenspezifischen Puffern und chemischen Mischprodukten, die bei der Herstellung von biopharmazeutischen Arzneimitteln und Impfstoffen verwendet werden

, ein führender GMP-Hersteller von kundenspezifischen Puffern und chemischen Mischprodukten, die bei der Herstellung von biopharmazeutischen Arzneimitteln und Impfstoffen verwendet werden Cascade Chemistry , ein Hersteller von Wirkstoffen, regulationskonformen Ausgangsmaterialien und fortschrittlichen Zwischenprodukten, der Aceto in die Lage versetzt, seinen Kunden während des gesamten Prozesses der Arzneimittelentwicklung eine bessere Unterstützung zu bieten und den Zugang zu einer erweiterten Produktion in Nordamerika zu erleichtern

, ein Hersteller von Wirkstoffen, regulationskonformen Ausgangsmaterialien und fortschrittlichen Zwischenprodukten, der Aceto in die Lage versetzt, seinen Kunden während des gesamten Prozesses der Arzneimittelentwicklung eine bessere Unterstützung zu bieten und den Zugang zu einer erweiterten Produktion in Nordamerika zu erleichtern Finar , ein führender Hersteller, Lieferant und Vertreiber von pharmazeutischen Hilfsstoffen, Laborchemikalien, Hilfsstoffen für die Aquakultur und Lebensmittelzusatzstoffen

, ein führender Hersteller, Lieferant und Vertreiber von pharmazeutischen Hilfsstoffen, Laborchemikalien, Hilfsstoffen für die Aquakultur und Lebensmittelzusatzstoffen Islechem , ein Unternehmen, das Spezialchemikalien herstellt und Dienstleistungen in den Bereichen Auftragsforschung und -entwicklung, Analytik und technische Unterstützung anbietet

, ein Unternehmen, das Spezialchemikalien herstellt und Dienstleistungen in den Bereichen Auftragsforschung und -entwicklung, Analytik und technische Unterstützung anbietet Syntor Fine Chemicals, ein Hersteller von Feinchemikalien, der Verfahrensentwicklung und F&E-Dienstleistungen anbietet

Über Aceto

Aceto ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von differenzierten Spezialinhaltsstoffen für die Endmärkte der Biowissenschaften und der Hochtechnologie. Aceto ist in 10 Ländern tätig und produziert und liefert über 3.000 chemische Verbindungen, die hauptsächlich in der pharmazeutischen und nutrazeutischen Industrie, in der Landwirtschaft sowie in der Spezialchemiebranche verwendet werden. In knapp zwei Jahren hat Aceto sechs Firmen mit erweiterten Produktions-, F&E- und Portfolioangeboten übernommen und sich so zu einem weltweiten Anbieter von wichtigen Rohstoffen mit einer soliden Produktionsbasis entwickelt. Die globalen Aktivitäten von Aceto, einschließlich einer bedeutenden lokalen Präsenz in China, Indien, Europa und Nordamerika, verleihen dem Unternehmen eine umfassende weltweite Kompetenz in Bezug auf Beschaffung und regulatorische Konformität. Aceto ist hervorragend aufgestellt, um neue Lösungen zu entwickeln, die Qualität zu sichern und die Produkte an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Die erweiterten Möglichkeiten und die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der globalen Beschaffung sind besonders wertvoll, da das Lieferkettenmanagement für Unternehmen auf der ganzen Welt ein wichtiges strategisches Thema ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter aceto.com.

