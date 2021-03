Adesso steigert die Dividende das achte Jahr in Folge

Der IT-Dienstleister adesso SE (ISIN: DE000A0Z23Q5) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,52 Euro ausschütten. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr (0,47 Euro) um 10,6 Prozent erhöht. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 104,50 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,50 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 27. Mai 2021 statt. Die erste Dividende wurde im Jahr 2010 ausgeschüttet (0,10 Euro).

Adesso steigerte im Pandemiejahr 2020 den Umsatz um 16 Prozent auf 523,4 Mio. Euro. Das Wachstum wurde zu über 15 Prozentpunkten organisch erzielt. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg um 26 Prozent auf 60,4 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge lag bei 11,5 Prozent (Vorjahr: 10,7 Prozent). Das Konzernergebnis kletterte um 20 Prozent auf 20,9 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich ebenfalls um 20 Prozent auf 3,39 Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr 2021 sieht Umsätze von mehr als 600 Mio. Euro bei einem EBITDA von mehr als 72 Mio. Euro vor.

Adesso mit Sitz in Dortmund wurde 1997 gegründet und beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter. Der IT-Dienstleister bietet unter anderem Softwarelösungen für die Versicherungswirtschaft.

Redaktion MyDividends.de