ADIDAS - War es das zunächst?

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 258,400 € (XETRA)

Die Adidas-Aktie musste nach dem Allzeithoch bei 317,45 EUR starke Verluste hinnehmen und fiel auf ein Tief bei 162,20 EUR zurück. Dort startete eine Erholung, die im ersten Run zu einem Hoch auf 229,00 EUR führte. Nach einem deutlichen Rücksetzer innerhalb einer bullischen Flagge kam es ab einem Tief bei 189,40 USD zu einer weiteren Kaufwelle.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PRO. Jetzt abonnieren!

Dieser zweite Kaufwelle führte den Wert am Freitag auf ein Hoch bei 265,60 EUR. Damit erreichte er die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung. Zudem ist die Strecke der ersten Erholungsphase und der zweiten damit bis auf wenige Cents gleich lang - auf prozentualer Basis. Heute gibt die Aktie leicht nach. In dieser zweiten Rally wurde der Abwärtstrend seit Januar 2020 durchbrochen. Dies könnte für die mittelfristige Entwicklung noch von Bedeutung sein.

Kaufwelle oder Rücksetzer?

Die Adidas-Aktie könnte in den nächsten Tagen zu einer deutlichen Konsolidierung ansetzen. Ein Rücksetzer an das erste Zwischenhoch bei 229,00 EUR würde den mittelfristigen Aufwärtstrend nicht gefährden. Anschließend könnte die Aktie in Richtung 296,75 EUR und vielleicht sogar an das Allzeithoch bei 317,45 EUR ansteigen. Sollte die Aktie aber stabil über 267,40 EUR ansteigen, dann könnte die Rally direkt bis zu den angebrochenen Zielen durchstarten.

Zusätzlich interessant:

INFINEON - Wann werden die Bullen eingebremst?

SARTORIUS - Kursrutsch nach Abstufung

SIXT - Aktie klettert weiter

Adidas-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)