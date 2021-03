Adler Group kündigt Dividende an

Der Immobilienkonzern Adler Group (ISIN: LU1250154413) will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,46 Euro je Aktie auf der Hauptversammlung am 29. Juni 2021 vorschlagen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 23,82 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite der im SDAX gelisteten Firma bei 1,93 Prozent.

Die Adler Group mit Sitz in Luxemburg entstand im Jahr 2020 aus dem Zusammenschluss von ADO Properties, Adler Real Estate und Consus Real Estate. Die Erträge aus Vermietung stiegen im Geschäftsjahr 2020 auf 383,9 Mio. Euro (141,6 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019), wie am Mittwoch berichtet wurde. Der Anstieg ist in erster Linie auf die Erstkonsolidierung von Adler Anfang April 2020 zurückzuführen.

Die Nettomieterträge stiegen auf 293,4 Mio. Euro im Vergleich zu 134,1 Mio. Euro im Vorjahr. Das FFO 1 (aus Vermietung) stieg im Geschäftsjahr 2020 auf 107,1 Mio. Euro im Vergleich zu 63,2 Mio. Euro im Vorjahr, was einem FFO 1 je Aktie von 1,34 Euro (2019: 1,43 Euro je Aktie) entspricht.

Die Nettomieterträge sollen im laufenden Jahr 325 bis 339 Mio. Euro erreichen. Das operative Ergebnis (FFO 1) wird auf 127 bis 133 Mio. Euro prognostiziert, wie am Mittwoch weiter mitgeteilt wurde. Die Adler Group hat nach eigenen Angaben 69.722 Wohneinheiten in ihrem Bestand und weitere 10.000 Einheiten in der Projektentwicklungs-Pipeline.

Redaktion MyDividends.de