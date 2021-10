Adler Group: Nutzt Vonovia die Short Attacke aus? – Dax-Konzern vor Einstieg bei den Luxemburgern

Vonovia ist bei der Deutschen Wohnen noch nicht zu 100 Prozent am Ziel angekommen, da scheinen die Bochumer schon das nächste Immobilien-Unternehmen ins Visier zu nehmen. Die Short-Attacke von Viceroy Mitte der Woche war nur die Spitze des Eisberges. Die Aktie der Adler Group hat sich innerhalb von nur halbiert und ihr Minus seit Jahresanfang damit auch rund 60 Prozent ausgebaut. Heute steigt das Papier wieder um rund 7 Prozent. Vonovia hat sich ein Recht gesichert beim luxemburger Immobilienkonzern einzusteigen.

Über 10 Prozent sind möglich

Der Immobilienriese aus dem Dax steht vor dem Einstieg beim in schweres Fahrwasser geratenen Branchenkollegen Adler Group . Vonovia habe das Recht, einen Anteil von 13,3 Prozent an Adler zu erwerben, teilte der größte Aktionär Aggregate Holdings am späten Donnerstagabend mit. Der Anteil des Luxemburger Immobilieninvestors ist laut einer aktuellen Übersicht der Nachrichtenagentur Bloomberg doppelt so hoch.

Möglicher Kaufpreis nicht genannt

Der Preis für die Anteile von Adler wäre laut der Mitteilung deutlich höher als der letzte Schlusskurs. Am Donnerstag waren die Papiere bei 11,55 Euro aus dem Handel gegangen. Tags zuvor war sie allerdings um ein Viertel auf 10 Euro eingebrochen, nachdem der Shortseller Viceroy schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen erhoben hatte. Adler wies diese später „auf das Schärfste“ zurück.

Redaktion onvista:

Ob Vonovia sein Kaufrecht tatsächlich ausübt ist noch nicht klar. Die Bochumer werden sich jetzt die Lage bei der Adler Group ganz genau anschauen. Sollte der Dax-Konzern einen Rückzieher machen, dann dürfte die Aktie weiter auf Talfahrt gehen. Schon vor der Short-Attacke von Viceroy, hinter der Wirecard-Jäger Fraser Perring steckt, gab es leise Zweifel am Immobilien-Portfolio von Adler. Selbst die Ankündigung einer Umstrukturierung konnte die Talfahrt der Aktie nicht stoppen. Daher sollten Anleger die Aktie weiterhin meiden.

Was die Papiere von Vonovia angeht, lesen sie bitte unseren Artikel von Anfang der Woche. An dieser Einschätzung hat sich bislang nichts geändert.

Mehr zum Thema:

