AIXTRON - Die Kaufchance schlechthin oder der Anfang vom Ende?

Eine der positiven Überraschungen des bisherigen Börsenjahres 2021 ist zweifelsohne die Aktie von Aixtron. Zwar gab der Wert im Mai die bisherigen Jahresgewinne fast vollständig ab. Seither sprintet die Aktie aber regelrecht gen Norden und überwand im mittel- bis langfristigen Zeitfenster den Widerstand bei 19,75 EUR.

Im Wochenchart wurde damit eine Tasse-Henkel-Formation ausgelöst, die langfristig weiteres Kurspotenzial verspricht. Allerdings steht der Ausbruch aus dem Juni nun auf dem Prüfstand.

Aixtron-Aktie (Wochenchart)

Die Ausbruchszone zwischen 20,35 und 19,75 EUR dient als neuer Supportbereich. Solange die Aktie diesen hält, ist das übergeordnete Long-Szenario intakt. Pullback-Käufer finden hier folglich ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis vor.

Doch sollten auch die Risiken nicht unterschätzt werden. Denn der Chart ist extrem überhitzt. Gelingt es den Käufern nicht, eine Stabilisierung im Bereich 20,35 bis 19,75 EUR herbeizuführen, droht in einem ersten Schritt der Gap-Close bei 18,45 EUR. Wiederum darunter könnte der TecDAX-Titel in Richtung der Horizontalen bei 16,92 EUR nachgeben. Dort wird in Kürze auch der EMA200 auftreffen. Die Unterstützungszone um 20 EUR wiederum wird durch den EMA50 untermauert.

Fazit: Bei der Aixtron-Aktie liegt ein klassisches Pullback-Setup vor. Trader achten im kurzfristigen Zeitfenster auf Umkehrkerzen und versuchen sich so in die laufende übergeordnete Aufwärtsbewegung einzuklingen. Unter 19,75 EUR schwinden dagegen die Chancen für die Käufer. Am 29. Juli wird das Management den Halbjahresbericht vorlegen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 269,20 419,90 469,75 Ergebnis je Aktie in EUR 0,31 0,67 0,73 Gewinnwachstum 116,13 % 8,96 % KGV 67 31 29 KUV 8,7 5,6 5,0 PEG 0,3 3,2 Dividende je Aktie in EUR 0,11 0,19 0,20 Dividendenrendite 0,53 % 0,91 % 0,96 % *e = erwartet

Aixtron-Aktie

