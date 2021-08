AIXTRON - Weiter im Rallymodus

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 25,680 € (XETRA)

Die Aixtron-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 6,01 EUR aus dem März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung durchbrach die Aktie im Dezember 2020 den langfristigen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem Jahr 2000. Im Juni 2021 gelang ein Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 18,92 und 19,75 EUR.

Nach einem Hoch bei 23,56 EUR setzte der Wert auf diese Zone zurück. Vom 09. August bis 11. August kam es zu einem ersten Ausbruchsversuch über dieses Hoch. Allerdings gelang erst der zweite Versuch in der letzten Woche. Heute startet die Aktie mit leichten Gewinnen in die Woche. Damit steigt sie auf den höchsten Stand seit 15. Juni 2011 an.

Rally nicht ausgereizt

Die Rally in der Aixtron-Aktie kann noch weitergehen. Ein Anstieg in Richtung 27,20-27,50 EUR und später sogar 34,08 EUR ist möglich. Ein Rückfall unter 23,56 EUR wäre ein erster Rückschlag für die Bullen und könnte zu Abgaben in Richtung 19,75-18,92 EUR führen.

