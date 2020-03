AKTIE IM FOKUS 2: Encavis stark - 'Willkommene Abwechslung': Kaum Corona-Effekte

(neu: Aktienkurs, Experten und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im aktuellen Krisenumfeld haben die Anleger zuversichtliche Signale von Encavis für das laufende Geschäftsjahr am Freitag honoriert. Die Papiere des Solar- und Windparkbetreibers sprangen zeitweise über 20 Prozent bis an ihren Chartwiderstand von 8,50 Euro nach oben. Tags zuvor waren sie noch für 6,77 Euro zu haben, nachdem sie im Zuge der Corona-Krise in den vergangenen Wochen um rund 42 Prozent eingebrochen waren.

Zuletzt ging der Kursrally zwar etwas der Schwung aus. Mit 8,10 Euro lagen Encavis aber immer noch mit 14,5 Prozent im Plus und schlugen sich damit noch deutlich besser als der ebenfalls klar erholte Gesamtmarkt. "Encavis ist eine willkommene Abwechslung in der virusgeplagten Börsenszene", hoben die Marktbeobachter der Bernecker Börsenbriefe in ihrem täglichen Kommentar hervor. "Energie aus Sonne und Wind ist eben nicht virusgefährdet."

Encavis sieht durch die Pandemie keine wesentlichen Auswirkungen. Dennoch ist man für das laufende Jahr etwas defensiver als von Analysten erhofft. Mit einem Umsatzziel von mehr als 280 Millionen Euro und einem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 220 Millionen Euro avisiert man zwar eine kleine Steigerung, liegt aber etwas unter den Analystenerwartungen./ag/zb/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX