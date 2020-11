AKTIE IM FOKUS: Grenke vorbörslich gefragt - Oddo BHF blickt optimistisch voraus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Optimistische Erwartungen der Investmentbank Oddo BHF ermuntern die Anleger am Dienstag zum Zugreifen bei Grenke . Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen sie verglichen mit ihrem Xetra-Schlusskurs etwa ein Prozent. Am Vortag waren die Papiere des Leasingspezialisten mit 37,90 Euro in der Spitze auf ein Hoch seit knapp vier Wochen gestiegen.

Oddo BHF-Analyst Roland Pfänder sprach den Papieren in einer Erstbewertung eine Kaufempfehlung aus. Er gibt sich dabei optimistisch, dass Grenke die Corona-Krise übersteht und nach der jüngsten Attacke eines sogenannten Short-Sellers bei Anlegern auch wieder das Vertrauen stärkt. Der Experte rechnet damit, dass sich das Neugeschäft erholt und der Vorsteuergewinn 2023 einen neuen Höhepunkt erreicht. Mit einem Ziel von 46 Euro sieht er rund 23 Prozent Kurspotenzial./tih/jha/